Gonzalo Hermida quiso actuar desde el hotel en el Benidorm Fest: "Me vi llorando de impotencia porque tenía la voz rota"

Gonzalo Hermida era uno de los candidatos del Benidorm Fest con la balada Quien lo diría, pero desgraciadamente el artista no pudo subirse al escenario a defender su tema a causa de haber dado positivo en coronavirus un día antes del arranque del festival. Sin embargo, no todo han sido malas noticias para el cantante.

Los votos del jurado y la audiencia lo llevaron hasta la final de este sábado, donde su tema competía con Terra de Tanxugueiras, Eco de Xeinn o Ay Mamá de Rigoberta Bandini, pero finalmente fueron Chanel y su SloMo los que se llevaron el micrófono de bronce y el pasaporte a Turín para Eurovision.

Cómo se dio cuenta de que tenía covid

"Tengo el cuerpo como si me hubiese pasado un camión por encima pero estoy mejor", dice Gonzalo Hermida, que se dio cuenta de que algo no iba bien durante la primera rueda de prensa que tuvo lugar nada más llegar a Benidorm. "Noté la garganta con carraspera, y mi tema era vocalmente muy exigente. Estaba pasando frío, estaba abrigado pero hacía viendo, así que me cogí un taxi y me fui para el hotel porque me sentía un poco mal", recuerda el cantante.

"Me levanté por la mañana y unos vértigos de locos. No podía ni ir al baño pero yo quería ensayar, no me lo quería perder", asegura el artista, que cuando recibió el positivo no le quedó otro remedio que resignarse. "Pensé 'ya está, me tocó'", cuenta Hermida, que además llevaba cuidándose para este momento durante mucho tiempo.

No descarta presentarse el año que viene

El artista no descarta volver a presentarse el año que viene, algo a lo que la organización ya le ha dado luz verde. "Yo cuando pasa esto hablé con Eva Mora y me dijeron 'el año que viene es tu año'. Todo pasa por algo y soy totalmente de acuerdo, aunque no sé si me presentaría ahora por todo el revuelo que está pasando. Habría que mandar un mensaje a la gente de que si se quiere hacer un festival, primero hay que dar amor y credibilidad", dice.

"Lo he vivido con mucha ilusión"

Después de una gran exposición y de conocer tanta gente talentosa, Hermida lamenta que se haya empañado todo en los últimos días con tanta polémica.

Aunque no pudo subirse al escenario, se proyectó durante la gala el videoclip oficial de su tema Quién lo diría. La sorpresa llegó cuando vio que pasaba a la final del sábado. "Si la llego a cantar en directo, que es lo mío, una apuesta más vocal... Si llego a hacer eso no se si hubiese gustado más o menos pero me quedé con las ganas", dice.

Se planteó actuar desde el hotel

Una vez vio que había pasado a la final, Hermida comenzó a plantear la idea de llevar a cabo su actuación desde el mismo hotel en el que estaba confinado. Pidió guitarras a todo Benidorm, pero cuando se las dejaron se dio cuenta de que en realidad su estado de salud no era el más indicado. "Lo intenté pero me vi llorando de impotencia porque tenía la voz rota. Quería hacerlo pero no pude", recuerda el cantante, impotente.

"Había preparado giros que me nacen a mí cuando canto, para intentar arrancar ese ole interno, pero bueno no pasa nada. Al final es un regalo pasar a la final con el vídeo", cuenta antes de bromear: "me estaba comiendo una pizza mientras salía mi vídeo".

Sus artistas favoritos del Benidorm Fest

Para Gonzalo Hermida cualquier propuesta está a la altura de un festival como Eurovisión. "Raffaella de Varry Brava me encantaba, el tema de Rayden de la Llorería... Blanca Paloma también increíble y el tema de Rigoberta es un himno", asegura.

Lo que opina de la polémica

Las redes sociales pusieron el grito en el cielo en cuanto se conoció que Chanel era ganadora del Benidorm Fest aunque no hubiese sido la favorita del público, pero sí lo fue del jurado. Desde entonces, hasta Comisiones Obreras ha pedido a RTVE un desglose del sistema de votación para garantizar la transparencia del certamen.

"Me parece super injusto. No es que ella haya hecho trampas. Chanel sale al escenario y cuando sale al escenario todos nos quedamos flipando. Aunque no fuese la favorita lo partió con la puesta en escena, es una curranta, no se merece esto", cuenta Hermida.

Con su chica Julia Medina grabó 13.5000 pulsaciones, un tema muy romántico que promete tocar en los conciertos de su gira de 2022, que pasará por Almería, Cádiz y mucho más.

Puedes ver a Gonzalo Hermida en el minuto 22:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.