Concierto de Dani Fernández en Madrid hoy sábado: horario, cómo llegar al Movistar Arena, accesos y setlist

Dani Fernández continúa su estancia en el Movistar Arena de Madrid con La Insurrección Tour. Este sábado 17 de octubre, el artista celebra el tercero de sus cuatro shows en el recinto, los cuales marcan el final de la gira con todas las entradas agotadas. Después, el cantante se tomará un descanso para "encontrarse" y saber qué quiere hacer.

A continuación, en Europa FM recopilamos toda la información práctica para disfrutar de Dani Fernández sin contratiempos.

Horarios del concierto de Dani Fernández en Madrid

Tal y como informa el Movistar Arena, este es el horario a tener en cuenta:

Apertura de puertas: 19:00 horas

Inicio de concierto: 20:30 horas

Fin aproximado: 22:30 horas

La duración del concierto es de aproximadamente dos horas.

Cómo llegar al Movistar Arena

La dirección del Movistar Arena es Avenida Felipe II s/n, 28009 Madrid (distrito de Salamanca, barrio de Goya). Hay maneras de llegar al recinto:

Metro - Estación Goya (líneas 2 y 4) y O'Donnell (línea 6).

- Estación Goya (líneas 2 y 4) y O'Donnell (línea 6). Autobús - Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152.

- Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152. Coche - Hay varios aparcamientos subterráneos en las inmediaciones y, además, el Movistar Arena dispone de parking en las plantas inferiores.

Accesos al Movistar Arena de Madrid

Dependiendo del tipo de entrada, hay que acceder al concierto de Dani Fernández por una puerta u otra:

Puertas 1 a 6 - Grada Felipe II

- Grada Felipe II Puerta 10 - Pista General

- Pista General Puertas 14 a 17 - PMR y Grada Goya Planta 4

- PMR y Grada Goya Planta 4 Puertas 19 a 24 - Grada Goya Planta 0 y Extensible

- Grada Goya Planta 0 y Extensible Puerta 29 - Palcos Goya y Fuente del Berro

- Palcos Goya y Fuente del Berro Puertas 30 a 33 - Grada Goya Planta 2 y 6

- Grada Goya Planta 2 y 6 Puerta 37 - Pista General

- Pista General Puertas 44 a 49 - Grada Fuente del Berro

- Grada Fuente del Berro Puerta 50 - Pista General

- Pista General Puerta 70 - Pista General

- Pista General Puerta 73 - Palcos Felipe II

Los cuatro conciertos de Dani Fernández en el Movistar Arena de Madrid

Este mes de octubre, el Movistar Arena de Madrid se entrega a La Insurrección Tour de Dani Fernández con cuatro conciertos, los últimos del artista antes de su descanso:

Viernes, 9 de octubre de 2026

Viernes, 16 de octubre de 2026

Sábado, 17 de octubre de 2026

Viernes, 23 de octubre de 2026

Setlist de Dani Fernández en Madrid

Aunque Dani Fernández podría dar alguna sorpresa con artistas invitados, esta es la lista habitual de canciones del repertorio de La Insurrección Tour: