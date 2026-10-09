Setlist de Dani Fernández para sus conciertos en Madrid: todas las canciones, en orden
Dani Fernández se despedirá de su público por un tiempo tras cuatro conciertos en el Movistar Arena de Madrid con La Insurrección Tour. Repasamos las canciones de la gira con las que el público vibrará en la capital.
Concierto de Dani Fernández en Madrid: a qué hora empieza, cómo llegar, accesos del Movistar Arena y setlist
Dani Fernández llega con su La Insurrección Tour a Madrid. El artista dará cuatro conciertos en el Movistar Arena los días 9, 16, 17 y 23 de octubre para cerrar por todo lo alto esta gira antes de tomarse un merecido descanso de la música.
Durante este 2026 el de Alcázar de San Juan ha hecho bailar a todos al son de temas como Criminal, Todo cambia y Me has invitado a bailar, grandes hits recopilados en una gira para encontrarse con su público en festivales y pabellones.
Setlist de Dani Fernández en Madrid
Aunque el artista podría dar alguna sorpresa en sus conciertos en Madrid, esta es la lista habitual de canciones del setlist de La Insurrección Tour:
- Todo cambia
- Clima tropical
- Supersubmarina / Si te vas
- Si tus piernas
- Criminal
- Dile a los demás
- Inertes
- Sin vergüenza
- Oaxaca
- Puñales / Te esperare toda la vida / Vértigo / Y te diré
- Competir
- Joderme la vida / Artificial
- Plan fatal
- Disparos
- Cariño, suéltate el pelo
- La trama principal
- Si no te hubieras ido
- Solo tienes que avisar
- ¿Y si lo hacemos?
- Bailemos
- Me has invitado a bailar