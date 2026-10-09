Setlist de Dani Fernández para sus conciertos en Madrid: todas las canciones, en orden

Dani Fernández llega con su La Insurrección Tour a Madrid. El artista dará cuatro conciertos en el Movistar Arena los días 9, 16, 17 y 23 de octubre para cerrar por todo lo alto esta gira antes de tomarse un merecido descanso de la música.

Durante este 2026 el de Alcázar de San Juan ha hecho bailar a todos al son de temas como Criminal, Todo cambia y Me has invitado a bailar, grandes hits recopilados en una gira para encontrarse con su público en festivales y pabellones.

Setlist de Dani Fernández en Madrid

Aunque el artista podría dar alguna sorpresa en sus conciertos en Madrid, esta es la lista habitual de canciones del setlist de La Insurrección Tour: