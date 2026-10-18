Dani Fernández y Nil Moliner sorprenden en Madrid al cantar 'Soldadito de hierro' en acústico

Dani Fernández está a punto de empezar su descanso de la música para "encontrarse" y saber qué quiere hacer. Pero, antes, el artista está celebrando cuatro conciertos en el Movistar Arena de Madrid este mes de octubre para poner fin a la gira La Insurrección Tour, que termina el próximo 23 de octubre.

Para celebrar estos últimos shows, Dani Fernández está invitando a compañeros para cantar con él encima del escenario. En la primera noche aparecieron Yarea y Samuraï, mientras que en la segunda hicieron acto de presencia Carlos Ares y Niña Polaca. Este sábado 17 de octubre, en la tercera fecha, las sorpresas han sido Iván Ferreiro y Nil Moliner.

Dani le ha prestado su guitarra a Nil para interpretar juntos Soldadito de hierro en acústico y en medio de la pista, rodeados de un público emocionado ante este dueto tan especial.

"Quería decirte una cosa ante tanta gente", ha comentado Nil antes de cantar. "En 2019, nos prometimos que cuando yo cantara en el Palau Sant Jordi lo iba a invitar, y cuando él cantara en el Movistar Arena de Madrid me iba a invitar. Y esos sueños se han cumplido. Te quiero mucho, te lo mereces todo", ha añadido antes de darle un abrazo a Dani.

Su segundo dúo en la misma gira

Esta actuación supone un cierre de ciclo para Dani Fernández. El 14 de marzo, durante su segundo concierto de La Insurrección Tour, también cantó Soldadito de hierro con Nil Moliner en Barcelona. Ahora, en el penúltimo show de la gira, el de Alcázar de San Juan ha querido repetir dúo con su compañero antes de iniciar su descanso de la música.

"Es uno de mis mejores amigos", dijo Dani Fernández en aquella ocasión. "Hoy, después de mucho tiempo, queríamos volver a rescatar una versión de una canción que, como hemos cantado mucho, se ha ido diluyendo. Pero ese Dani de hace muchos años se acuerda cuando nos subimos a una barquita muy pequeñita en su videoclip. Seguro que os la sabéis. ¡Un saludo para mi hermano, Nil Moliner!".

El cantante de Sant Feliu de Llobregat también quiso pronunciar unas palabras: "En 2019, estábamos con Dani en una borrachera muy larga. Estábamos conociéndonos y los dos nos descubrimos el uno al otro. Nos entendimos porque los dos morimos por la música en directo, por nuestra banda, por nuestro equipo... Ese día, nos prometimos hacer una arena y compartir escenario. Por muchas más metas y muchos más sueños juntos", dijo. Ahora, siete meses después, han vuelto a unirse.