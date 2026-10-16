Concierto de Dani Fernández en Madrid: a qué hora abren las puertas, cuándo empieza, accesos del Movistar Arena y setlist
¿Cómo se llega al Movistar Arena y por dónde tengo que entrar? ¿A qué hora empieza el concierto? ¿Qué canciones cantará Dani Fernández? Te contamos todo lo que tienes que saber para disfrutar sin contratiempos del concierto de este viernes 16 de octubre en Madrid con La Insurrección Tour.
Los mejores momentos del primer concierto de Dani Fernández en el Movistar Arena de Madrid con 'La Insurrección Tour'
Dani Fernández continúa su estancia en el Movistar Arena de Madrid con La Insurrección Tour. Este viernes 16 de octubre, el artista celebra el segundo de sus cuatro shows en el recinto, los cuales marcan el final de la gira con todas las entradas agotadas. Después, el cantante se tomará un descanso para "encontrarse" y saber qué quiere hacer.
A continuación, en Europa FM recopilamos toda la información práctica para disfrutar de Dani Fernández sin contratiempos.
Horarios del concierto de Dani Fernández en Madrid
Tal y como informa el Movistar Arena, este es el horario a tener en cuenta:
- Apertura de puertas: 19:00 horas
- Inicio de concierto: 20:30 horas
- Fin aproximado: 22:30 horas
La duración del concierto es de aproximadamente dos horas.
Cómo llegar al Movistar Arena
La dirección del Movistar Arena es Avenida Felipe II s/n, 28009 Madrid (distrito de Salamanca, barrio de Goya). Hay maneras de llegar al recinto:
- Metro - Estación Goya (líneas 2 y 4) y O'Donnell (línea 6).
- Autobús - Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152.
- Coche - Hay varios aparcamientos subterráneos en las inmediaciones y, además, el Movistar Arena dispone de parking en las plantas inferiores.
Accesos al Movistar Arena de Madrid
Dependiendo del tipo de entrada, hay que acceder al concierto de Dani Fernández por una puerta u otra:
- Puertas 1 a 6 - Grada Felipe II
- Puerta 10 - Pista General
- Puertas 14 a 17 - PMR y Grada Goya Planta 4
- Puertas 19 a 24 - Grada Goya Planta 0 y Extensible
- Puerta 29 - Palcos Goya y Fuente del Berro
- Puertas 30 a 33 - Grada Goya Planta 2 y 6
- Puerta 37 - Pista General
- Puertas 44 a 49 - Grada Fuente del Berro
- Puerta 50 - Pista General
- Puerta 70 - Pista General
- Puerta 73 - Palcos Felipe II
Los cuatro conciertos de Dani Fernández en el Movistar Arena de Madrid
Este mes de octubre, el Movistar Arena de Madrid se entrega a La Insurrección Tour de Dani Fernández con cuatro conciertos, los últimos del artista antes de su descanso:
- Viernes, 9 de octubre de 2026
- Viernes, 16 de octubre de 2026
- Sábado, 17 de octubre de 2026
- Viernes, 23 de octubre de 2026
Setlist de Dani Fernández en Madrid
Aunque el artista podría dar alguna sorpresa, esta es la lista habitual de canciones del repertorio de La Insurrección Tour:
- Todo cambia
- Clima tropical
- Supersubmarina (Supersubmarina)
- Si te vas (Extremoduro)
- Me sabe fatal
- Si tus piernas
- Criminal
- Dile a los demás
- Inertes
- Sin vergüenza
- Oaxaca
- Puñales / Te esperaré toda la vida / Vértigo / Y te diré
- Competir
- Joderme la vida
- Plan fatal
- Disparos
- Cariño, suéltate el pelo
- La trama principal
- Si no te hubieras ido (Marco Antonio Solís)
- Solo tienes que avisar
- ¿Y si lo hacemos?
- Bailemos
- Me has invitado a bailar