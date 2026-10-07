Concierto de Oques Grasses en Barcelona este miércoles: a qué hora empieza, cómo llegar al Estadi Olímpic, accesos y posible setlist

Oques Grasses, la mítica banda de música catalana, comenzó su carrera en 2010 y terminará este 2026 con cuatro conciertos de clausura en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.

Tras agotar la primera fecha y, después, la segunda, Oques Grasses terminó anunciando dos espectáculos más con el mismo éxito en espectadores. Estos shows suponen la última oportunidad para ver a la banda tocar en directo éxitos como SORT DE TU, La Gent Que Estimo o Elefants.

No obstante, a causa de las condiciones meteorológicas, el primero de los cuatro shows finales se tuvo que posponer. Pero para todos los fans de Oques Grasses que asistan a su espectáculo de este miércoles 7 de octubre en el Estadi Olímpic de Barcelona, repasamos todo lo que tenéis que saber para disfrutar de la experiencia al máximo.

Fechas de los últimos cuatro conciertos de Oques Grasses

Miércoles 7 de octubre de 2026

Jueves 8 de octubre de 2026

Viernes 9 de octubre de 2026

Sábado 10 de octubre de 2026

¿Cómo llegar al estadio?

A causa de las restricciones de movilidad en Montjuïc, tan solo se puede acceder en transporte o coche privado si tienes reserva previa.

Transporte público:

Escaleras mecánicas + caminata a pie

Buses lanzadera (tarifa integrada TMB): Ida (16:30 desde Plaça Espanya o 16:00 desde Zona Franca (Carrer Botànica)). Vuelta: (A partir de las 22:00 hasta las 23:00 (parada 349) hasta Plaça Espanya)

Los taxis, autobuses (líneas 150, 55 y 13), bicicletas y motos sí pueden acceder a Montjuïc

Los accesos al Estadi Olímpic de Barcelona

Tratándose de un estadio con una capacidad de más de 50.000 personas, es normal que puedas perderte a la hora de encontrar tu asiento. Consulta en tu entrada la puerta por la que debes acceder dependiendo del sector, tanto en grada como en pista.

Mapa Orientativo del concierto de The Weeknd en el Estadi Olímpic de Barcelona | LIVE NATION

Horarios de los conciertos de Oques Grasses

Apertura de puertas: 17:30

Inicio del concierto: 20:30

Posible setlist del concierto de Oques Grasses

Se desconoce el setlist que cantará Oques Grasses en sus cuatro conciertos de despedida en Barcelona, y probablemente el grupo saque a relucir canciones de toda su carrera. Pero repasamos los temas que cantó la banda en su último concierto hasta su parada en el Estadi Olímpic, que fue el 12 de junio en el Cabró Rock 2026: