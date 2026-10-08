Setlist de Oques Grasses en Barcelona: todas las canciones de sus conciertos de despedida

Oques Grasses ha celebrado este miércoles 7 de octubre el primero de sus cuatro conciertos de despedida, pues estos son los últimos espectáculos que organiza el grupo catalán antes de disolverse definitivamente tras 16 años. La banda reúne a 55.000 personas cada noche en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, mientras el repertorio de canciones se repetirá los días 8, 9 y 10 de octubre.

Con todas las entradas agotadas, Oques Grasses se reúne por última vez con su público. Una relación forjada en cientos de fiestas mayores a lo largo de la última década y media y refrendada en unas canciones tan alegres como sentimentales y tan livianas como profundas.

En total, el grupo interpreta 24 canciones repartidas entre cinco álbumes: ocho pertenecen a Fruit del Deliri (2024), siete a Fans del Sol (2019), cinco a A tope amb la vida (2021), tres a Un dia no sé com (2012) y una a You Poni (2016). El único disco sin representación en Barcelona es Digue-n'hi com vulguis (2014).

Estos cuatro conciertos cerrarán la historia de una de las bandas más influyentes de la música catalana y establecerá un precedente que se atisba difícil de superar en los próximos años.

El orden de las canciones que interpreta Oques Grasses en Barcelona