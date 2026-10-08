Setlist de Oques Grasses en Barcelona: todas las canciones de sus conciertos de despedida
Oques Grasses se separa definitivamente y, para despedirse, el grupo está celebrando cuatro conciertos en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, donde reunirá a un total de 220.000 fans. Para esta ocasión tan especial, la banda catalana ha elegido un repertorio de 24 canciones.
Oques Grasses emociona en el primer concierto de su despedida de los escenarios
Oques Grasses ha celebrado este miércoles 7 de octubre el primero de sus cuatro conciertos de despedida, pues estos son los últimos espectáculos que organiza el grupo catalán antes de disolverse definitivamente tras 16 años. La banda reúne a 55.000 personas cada noche en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, mientras el repertorio de canciones se repetirá los días 8, 9 y 10 de octubre.
Con todas las entradas agotadas, Oques Grasses se reúne por última vez con su público. Una relación forjada en cientos de fiestas mayores a lo largo de la última década y media y refrendada en unas canciones tan alegres como sentimentales y tan livianas como profundas.
En total, el grupo interpreta 24 canciones repartidas entre cinco álbumes: ocho pertenecen a Fruit del Deliri (2024), siete a Fans del Sol (2019), cinco a A tope amb la vida (2021), tres a Un dia no sé com (2012) y una a You Poni (2016). El único disco sin representación en Barcelona es Digue-n'hi com vulguis (2014).
Estos cuatro conciertos cerrarán la historia de una de las bandas más influyentes de la música catalana y establecerá un precedente que se atisba difícil de superar en los próximos años.
El orden de las canciones que interpreta Oques Grasses en Barcelona
- Córrer pels camps
- Petar-ho
- Sta guai
- Elefants
- Cara de cul
- Bancals
- Cançó de l'aire
- Com està el pati
- Cavall estable
- John Brown
- Cul
- Passos importants
- Bambi
- Molta tralla
- Pingpong
- Com el dia i la nit
- Cap amunt
- In the Night
- Bye bye
- Serem ocells
- Torno a ser jo
- La gent que estimo
- De bonesh
- Sort de tu