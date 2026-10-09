Concierto de Oques Grasses en Barcelona hoy viernes: a qué hora empieza, cuánto dura, cómo llegar al Estadi Olímpic y setlist
Oques Grasses dice adiós a 16 años de trayectoria con cuatro conciertos en el Estadi Olímpic de Barcelona este octubre. Repasamos todo lo que tienes que saber para vivir la experiencia de esta despedida al máximo en su tercer show de despedida.
Oques Grasses emociona en el primer concierto de su despedida de los escenarios
Oques Grasses, la mítica banda de música catalana, comenzó su carrera en 2010 y terminará este 2026 con cuatro conciertos de clausura en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.
Tras celebrar los dos primeros conciertos que serán inolvidables para sus fans gracias a éxitos en directo como Sort de tu, La gent que estimo o Elefants, llega la tercera noche.
Repasamos todo lo que tenéis que saber para disfrutar de la experiencia al máximo.
Fechas de los últimos cuatro conciertos de Oques Grasses
Cabe recordar que, a causa de las condiciones meteorológicas, el primero de los cuatro shows finales se tuvo que posponer precisamente a este jueves 8 de octubre.
- Miércoles 7 de octubre de 2026
- Jueves 8 de octubre de 2026
- Viernes 9 de octubre de 2026
- Sábado 10 de octubre de 2026
Horarios de los conciertos de Oques Grasses
- Apertura de puertas: 17:30
- Inicio del concierto: 20:30
El concierto dura dos horas aproximadamente, por lo que termina alrededor de las 22:30.
¿Cómo llegar al estadio?
A causa de las restricciones de movilidad en Montjuïc, tan solo se puede acceder en transporte o coche privado si tienes reserva previa.
Transporte público:
- Escaleras mecánicas + caminata a pie.
- Buses lanzadera (tarifa integrada TMB). Ida: 16:30 desde Plaça Espanya o 16:00 desde Zona Franca (Carrer Botànica). Vuelta: A partir de las 22:00 hasta las 23:00 (parada 349) hasta Plaça Espanya.
- Los taxis, autobuses (líneas 150, 55 y 13), bicicletas y motos sí pueden acceder a Montjuïc.
Los accesos al Estadi Olímpic de Barcelona
Tratándose de un estadio con una capacidad de más de 50.000 personas, es normal que puedas perderte a la hora de encontrar tu asiento. Consulta en tu entrada la puerta por la que debes acceder dependiendo del sector, tanto en grada como en pista.
Setlist del concierto de Oques Grasses
Tras un primer concierto de la despedida de Oques Grasses, ya conocemos el repertorio de 24 canciones para sus conciertos en Barcelona:
- Córrer pels camps
- Petar-ho
- Sta guai
- Elefants
- Cara de cul
- Bancals
- Cançó de l'aire
- Com està el pati
- Cavall estable
- John Brown
- Cul
- Passos importants
- Bambi
- Molta tralla
- Pingpong
- Com el dia i la nit
- Cap amunt
- In the Night
- Bye bye
- Serem ocells
- Torno a ser jo
- La gent que estimo
- De bonesh
- Sort de tu