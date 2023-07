Concierto Taylor Swift España: ¿qué hago si he recibido el mensaje de confirmación para la compra de entradas?

Taylor Swiftregresará a España más de 10 años después el próximo 30 de julio de 2024 y la ola de fans que se han movilizado para conseguir una entrada para su The Eras Tourha superado con creces las expectativas. La organización ya habilitó un formulario a través del que registrarse para poder tener acceso a la venta de tickets del 13 de julio.

Millones de personas se apuntaron en la web de Ticketmaster y muchos de ellos han recibido este miércoles un mensaje de confirmación que les autoriza a poder participar e intentar comprar entradas. Mientras, otros no han tenido la misma suerte y deberán esperar a que finalice la venta y ver si todavía hay tickets libres.

¿Te ha este mensaje y no sabes que hacer con él? Te contamos aquí los próximos pasos, fechas, y consejos para poder asistir al concierto de Taylor Swift.

Qué mensaje he recibido por mail o SMS

Si eres uno de los afortunados que has pasado los criterios de selección de Ticketmaster, habrás recibido este 5 de julio un mensaje de confirmación, indicando que has sido elegido para poder participar en la venta de entradas del 13 de julio a las 14h.

Se trata de un paso muy importante porque miles de personas se han quedado fuera y han sido metidos en una lista de espera.

Cuándo recibiré los códigos para la venta de entradas

Este miércoles solo llega un mail en el que se notifica de que has sido seleccionado para participar en la venta, pero nada más. Los códigos de acceso no llegan hoy, así que si recibes el correo electrónico pero no los códigos, no te preocupes porque es así.

Los códigos para la venta llegarán el día antes de la venta de entradas por la tarde, es decir, a lo largo del 12 de julio.

Qué códigos voy a recibir y para qué sirven

El 12 de julio a lo largo de la tarde recibirás por SMS dos mensajes con información muy valiosa:

La información sobre la venta, los horarios y un enlace directo

El código exclusivo y personal con el que acceder a la venta

¿Puedo darle a alguien mi código personal?

No. El código personal no se lo debes decir a nadie porque solo servirá para los datos que rellenaste en el formulario inicial. Esto también significa que en cada proceso de compra se podrá utilizar solamente un código.

Cada código permite únicamente comprar cuatro entradas.

Ya tienes toda la información necesaria para acceder a la venta de entradas para el concierto de Taylor Swift en Madrid del próximo 30 de mayo de 2024. ¡Mucha suerte para comprar tus tickets!