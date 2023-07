No he recibido el mensaje de confirmación para las entradas de Taylor Swift en Madrid: ¿y ahora qué?

Este miércoles arranca la cuenta atrás para el concierto de Taylor Swift en Madrid del próximo 30 de mayo de 2024 como parte de su gira The Eras Tour. Hace varias semanas, millones de fans se registraron en la web de Ticketmaster con la esperanza de poder comprar entradas el 13 de julio.

La demanda para ello ha sido increíblemente alta y se ha llegado a superar el millón de usuarios apuntados, a pesar de que el aforo del nuevo Santiago Bernabéu no llega ni a 100.000 plazas.

La organización preveía que esto iba a suceder y fue por ello por lo que optaron por un registro previo en el que solamente unos pocos recibirían por mail y SMS los códigos y enlaces para poder acceder a la venta oficial. Aseguraron que seguirían ciertos "criterios" para esta selección pero no comunicaron cuáles eran.

Taylor Swift, en uno de sus conciertos.

Miles de personas se han quedado fuera, aunque esto no significa que esté todo perdido para ellos para ver a Taylor Swift en Madrid. ¿No has recibido un mensaje de confirmación y no sabes qué hacer? Esto es lo que puedes hacer.

Qué pasa si no he recibido los códigos para ver a Taylor Swift

Aquellos que se han registrado en la web de Ticketmaster y no han recibido los mails de confirmación serán puestos en una lista de espera hasta después de la venta del 13 de julio.

Una vez que esta finalice y solamente en el caso de que hayan quedado entradas libres, las personas que estén en la lista de espera recibirán a través del mail y SMS los dos códigos para poder entrar a comprar los tickets que queden.

Si esto sucede, tienes que tener en cuenta que la venta oficial empieza a las 14:00h, así que a partir de ese momento debes estar atento y preparado porque podrás recibir estos códigos en cualquier momento para acceder. Si te llega la notificación, tu SMS incluirá un enlace directo a la venta y tu código de acceso exclusivo.

Al igual que pasará con aquellos que sí han recibido los códigos, las entradas se irán vendiendo por orden de llegada al proceso de compra. ¡No llegues tarde!

El anuncio del concierto de Taylor Swift en Madrid ha generado una auténtica ola fan de miles de personas y no se sabe qué sucederá en un futuro, pero es posible que la artista decida regresar a España más adelante.