Conoce a Andrew Lambrou, el representante de Chipre en Eurovisión 2023

Eleni Foureira (2018), Tamta (2019) o Elena Tsagrinou (2021)... La historia de Chipre durante las últimas ediciones de Eurovisión ha estado protagonizada por mujeres con canciones enérgicas y con coreografía. Sin embargo, este año todo ha cambiado y el país mediterráneo ha escogido como representante a Andrew Lambrou, un artista que interpreta la balada Break a broken heart.

Quién es Andrew Lambrou

Andrew nació en Sidney (Australia) en 1998 y desde muy pequeño estuvo interesado en la música. Con solo cinco años, ganó su primer concurso de canto y un año después su madre le apuntó a una escuela artística. Allí aprendió a tocar el piano, entre muchas otras cosas.

Comenzó a ganar popularidad en redes sociales tras subir covers de otros artistas y en 2015 participó en La Voz Australia, donde quedó entre los 20 primeros.

En 2021, el australiano lanzó su primer single Throne y unos meses después llegaron Lemonade y Confident. Todos ellos lograron una gran aceptación en este país y empezó a ganar popularidad.

El artista decidió probar suerte en Eurovisión en 2022 presentándose al concurso Australia Decides. Lo hizo con el tema Electrify, pero quedó séptimo y el escogido para representar a este país fue Sheldon Riley con Not the same.

Finalmente, ha sido Chipre quien lo ha elegido este 2023 con Break a broken heart, una emotiva balada.

Qué significa la letra de 'Break a broken heart'

Break a broken heart es una canción compuesta por Jimmy Jansson, Jimmy 'Joker' Thornfeldt, Marcus Winther-John y Thomas Stengaard. Varios de ellos han trabajado mucho para la preselección sueca y uno de ellos cuenta con un Grammy por el álbum 1989 de Taylor Swift.

El mensaje de este single es la importancia de saber superar las relaciones tóxicas para centrarse en la sanación personal. El protagonista se encuentra muy herido por esta ruptura, sin embargo, no quiere dejarse pisotear más por quien le ha hecho daño.

"Es una canción sobre relaciones que terminan con el corazón roto, pero que bien podrían empujarnos a resurgir de las cenizas, aún más fuertes", señaló el australiano.

Letra en español de 'Break a broken heart'

Las luces se apagaron

Golpeé la tierra

No te importó que estuviera sangrando

Llenaste mi vida

Con canciones menores

Te amaba pero te encantaba hacerme daño

Extraño tu beso, gasolina y un fósforo

Luces rojas, destellos, saliendo de las cenizas

Te veo

Por quien tu eres

Pero no puedes romper ... un corazón roto

Me levantas y me dejas en la canal

Deséchame y pasa a otro

Estoy desgarrado pero soy un sobreviviente

No puedes, no puedes romper un corazón roto

No-o-o

No puedes romper un corazón roto

No-o-o

Un mínimo de todos los tiempos

Pero lo superaré

Y sobre ti encontraré el más alto

Hiciste lo mejor que pudiste

Para hacer tu peor

Me acostumbré a todas las formas en que me dolió

Siente la fiebre diciéndome que la necesito

Ciencia ficción convirtiéndose en una adicción

Te veo

Por quien tu eres

Pero no puedes romper ... un corazón roto

Me levantas y me dejas en la canal

Deséchame y pasa a otro

Estoy desgarrado pero soy un sobreviviente

No puedes, no puedes romper un corazón roto ...

No-o-o

No puedes romper un corazón roto

No-o-o

Oh, extraño tu beso, gasolina y un fósforo

Luces rojas, destellos, saliendo de las cenizas ...

Me levantas y me dejas en la canal

Deséchame y pasa a otro

Estoy desgarrado pero soy un superviviente

No puedes romper un ...

No-o-o

Oh, no puedes romper un roto ...

No-o-o

No puedes, no puedes romper un corazón roto

No puedes, no puedes, no puedes romper un corazón roto

No puedes, no puedes romper un corazón roto

No puedes ...

No puedes romper un roto