Loreen gana Eurovisión 2023 con la canción 'Tattoo'

Eurovisión 2023 ya tiene a su ganadora. Loreen se ha convertido en la ganadora absoluta de la noche después de arrasar tanto en las votaciones del jurado popular (340 puntos) como en el televoto (240). Al final, se ha impuesto con 583 puntos y ha vencido a Käärija, el representante finlandés que ha quedado segundo.

La artista sueca se lleva a su casa el codiciado micrófono de cristal con Tattoo. La puesta en escena ha sido una de las más rompedoras y ha apostado por dos plataformas que recreaban el desierto.

La primera victoria de Loreen en Eurovisión

Ha sido sin duda una victoria sin precedentes, aunque lo ha hecho por segunda vez. La primera victoria de la intérprete de Tattoo la logró en 2012 con la canción Euphoria.

Su caso, aunque atípico, no es único. El irlandés Johnny Logan fue el primer cantante que ganó dos veces Eurovisión.

Johnny Logan es conocido como Mr. Eurovision. El cantante irlandés de 68 años ha ganado dos veces el festival y está detrás de otras dos victorias de Irlanda, el país que más veces ha ganado en la historia el Festival de Eurovisión. Siete veces en total.

El cantante se hizo por primera vez con el premio —entonces no había micrófono de cristal— en 1980 con la canción What's another year y volvió a conseguirlo siete años después. En 1987 ganó con la canción Hold me now.