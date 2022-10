Coque Malla anuncia que se retira de los escenarios "un tiempo indefinido"

Quedan cuatro conciertos antes de que Coque Malla se baje de los escenarios por tiempo indefinido. Cuatro oportunidades de ver en directo al ex líder de Los Ronaldos, que lleva meses sumergido en su gira El viaje del astronauta gigante.

A Coruña, Málaga, Madrid y Barcelona son las últimas ciudades en las que el artista desplegará un repertorio que repasa toda su carrera y que no deja fuera ninguna de las canciones que lo han llevado a convertirse en la figura que es a día de hoy. "Creo que era el momento de hacer este repaso, de revisitar toda mi trayectoria. Me parecía oportuno y necesario", asegura en una charla con La Razón.

Aunque la gira culmina el 29 de diciembre en la sala Razzmataz de Barcelona, la apoteosis final se vivirá dos días antes en el Wizink Center de Madrid, donde miles de fieles se despedirán de la música de Malla al menos durante un tiempo.

No pone fechas ni límites pero asegura que esta etapa nueva etapa será "quizá la más larga que haya estado sin tocar, es algo indefinido". Coque Malla ha decido hacer un parón motivado no solo por su desgaste físico y mental, sino porque el público lo necesita.

"Necesito este parón. Han sido tres años sin descanso, el último muy intenso, y el cuerpo me lo pide. Hay proyectos ya bullendo en mi cabeza, planes paralelos, aunque hay que descansar, mirar hacia adelante y pensar ya en nuevas canciones y en el nuevo disco que empezará a grabarse en marzo. Así que el parón en realidad será más desde fuera, no tanto mío, que estaré en eso y en realidad no pararé. Es un descanso para el público, que necesita echar de menos, no uno necesario para mí, que no me canso del escenario", cuenta.

Estar girando durante tanto tiempo seguido supone haber repetido bolo en varias ciudades. Consciente de la saturación del público, Malla echa el freno antes de que llegue el desgaste. Sí ha notado grandes diferencias con el público de ahora que con el de hace 30 años. No solo han cambiado los hábitos del consumo de música, también la inversión que se hace en ella. Si antes se pagaba por los CDs, ahora se paga por los conciertos, porque las canciones ya estás disponibles a un solo click en decenas de plataformas.

"Ahora la gente sí va a los conciertos y paga la entrada. Entiende y valora que eso se paga. Antes lo que compraban era el disco, no la entrada para el concierto. Los conciertos eran la mayoría de las veces gratuitos, en fiestas mayores, organizados por ayuntamientos. Porque no se quería pagar para ver un concierto, costaba hacerlo. Iban si era gratis. Ahora sí, ahora eso se valora", explica.

Su frase más polémica: "Ahora no podría cantarse"

En el año 1987 Los Ronaldos, con Coque Malla a la cabeza, editaron 'Sí, sí', un tema que incluye un polémico verso que muchos corearon por aquel entonces pero que la gran mayoría del público de 2022 habría censurado sin apenas pestañear si se hubiese escrito ahora. "Tendría que besarte, desnudarte, pegarte y luego violarte hasta que digas sí", canta Malla en Sí, sí.

En su charla con La Razón, el artista, de 52 años, reconoce que el paso del tiempo y el desarrollo del pensamiento crítico ha cambiado el paradigma sobre lo que es adecuado y lo que no. Y desgañitarse en un concierto para cantar ese verso ha dejado de ser moralmente aceptable para la mayor parte del público.

"Hombre, escribirse sí se podría. Lo que no podría es cantarse", asegura el artista antes de defender la libertad de creación en todas sus formas. "La creación es un acto de una sinceridad brutal, de libertad absoluta, y no debe limitarse de ninguna de las maneras", afirma.