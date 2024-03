Cuando Ed Sheeran fue telonero de Taylor Swift

En 2023, Taylor Swift vivió su consagración como superestrella mundial gracias, especialmente, al éxito —económico y musical— de su gira The Eras Tour. Pero antes de esta, la intérprete de Shake It Off ha completado otras cinco giras que también ocuparon titulares y aplausos y contribuyeron a moldear la leyenda de la cantante de Pensilvania.

El éxito de estos ambiciosos tours también ha tenido un efecto contagio en los artistas que la han acompañado en los conciertos como teloneros. Y sino, que se lo digan a Sabrina Carpenter que ha logrado que su música se conozca en medio mundo gracias a The Eras Tour. Lo mismo pasó en el Fearless Tour, en 2009, cuando era Justin Bieber el que abría sus recitales y poco tiempo después se convirtió en un fenómeno fan, a la altura de Taylor Swift. También ocurrió en el 1989 World Tour, donde el encargado del preshow fue Shawn Mendes. Y en el Reputation Stadium Tour, que se inició en 2018, con Camila Cabello como telonera, quien luego rompió las listas de éxitos con Havana y Señorita —esta última en colaboración con Mendes.

Sheeran, la especial elección de Swift

Entre esas giras falta una, la tercera, Red Tour, que comenzó el 13 de marzo de 2013 en Estados Unidos, y en la que contó como telonero en sus conciertos en Estados Unidos con el que se ha convertido en uno de los artistas más reconocidos del mundo: el compositor y cantautor Ed Sheeran.

No fue una casualidad que el británico acompañase a Swift en esta gira pues ella ya era fan de su música cuando apenas era conocido. Cuando la cantante estaba grabando su álbum Red, conoció a Sheeran a través de su mánager y empezaron a trabajar juntos. Una de las canciones de ese disco, Everything Has Changed, está compuesta entre los dos, y en los conciertos de esa gira el autor de Perfect salía al escenario para cantarla juntos.

Una amistad hecha canciones

Everything Has Changed fue la primera de las canciones fruto de esa amistad que han ido consolidando los dos cantantes a lo largo de los años.

La siguiente colaboración con la que sorprendieron Swift y Sheeran ocurrió en 2017, cuando la de Pensilvania publicó Reputation, su sexto álbum de estudio. El tercer sencillo, End Game, está firmado por los dos amigos y el rapero Future.

En 2021, fue el músico británico el que quiso contar con ella en su quinto disco cantando a dúo The Joker And The Queen, cuyo videoclip continúa la historia que comenzó con el de su primera canción juntos y sus protagonistas ya habían dejado de ser niños. Ese mismo año, Taylor Swift reeditó su álbum Red y en él, para sorpresa de los fans de ambos cantantes, incluye una nueva colaboración del británico, el tema Run, que había sido compuesta diez años atrás.

“He tenido largas, largas conversaciones con Taylor sobre muchas cosas porque simplemente creo que es una de las pocas personas que entiende el momento en el que estoy. Ayer tuvimos una conversación de una hora y veinte minutos y estuvimos hablando de todo lo que teníamos en mente. Es decir, eso en sí mismo es como un tipo de terapia, porque estás hablando con alguien que genuinamente lo entiende. Ella básicamente está en la misma esfera", confesaba Sheeran en una entrevista en Apple Music cuando estaba a punto de lanzar su disco Substract en mayo de 2023, revelando la sólida conexión que hay entre ellos y lo que significó Swift en una de las épocas más difíciles de su vida.