Dani Fernández comparte un adelanto de 'Todo cambia' y anuncia una actuación sorpresa

Los motores marchan a toda velocidad para recibir Todo cambia, el primer adelanto de Dani Fernández de su próximo disco La jauría. Frente a proyectos más superficiales, promete adentrarse en las profundidades de su alma y descubrir sus sentimientos, sus miedos y debilidades.

Él mismo lo llama 'urna de cristal' y las canciones reciben el nombre de grietas, unos términos muy reveladores que dan a entender que liberará sus intimidades. Este jueves se estrena a las 20h Todo cambia, sin embargo, sus fans recibieron la estupenda noticia que dará una actuación sorpresa en la Plaza de la Luna (Madrid) a las 18h.

Además, el manchego ha subido a sus redes sociales el adelanto de la canción, que dice: 'Me hablabas de un lugar que te encantaba, te notaba bajar por mi garganta, no sé quién eres y no me hace falta, no me convence y todo cambia'.

Así será su disco 'La jauría'

Habrá que esperar unos meses para que el nuevo disco de Dani Fernández vea la luz, pero no cabe duda de que merecerá la pena.

Este nuevo puñado de canciones, cocinadas a fuego lento, analizan lo bueno y lo malo de las primeras impresiones, las críticas al aire y las ideas preconcebidas. El propio artista ha dado ya unas pinceladas de lo que significa para él esa 'jauría' y el por qué del título.

"La Jauría representa un poco el mundo en el que vivimos. Un mundo que va tan rápido, que muchas veces ni nos damos cuenta de lo que está pasando en realidad. La Jauría son opiniones, juicios que se convierten en verdades universales. La Jauría es ruido, mucho, mucho ruido. Y en medio de tanto ruido estoy yo, metido en una pequeña caja de cristal desde la que todo el mundo me puede ver. Este año rompo mi caja de cristal, y la primera grieta se llama: Todo cambia", dijo.