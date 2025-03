Dani Fernández se merienda el Polar Sound, el primer festival del año

Ni la lluvia, ni el frío, ni el viento han tirado por tierra la ganas de fiesta de un público de lo más disfrutón. Bajo la carpa más grande posible, diseñada para resistir las condiciones meteorológicas adversas, Marlena, Malmö 040, Nil Moliner y Dani Fernández han subido la temperatura en la primera jornada del Polar Sound 2025. La mañana arrancaba desapacible para los forofos de la nieve, que cierran la temporada con un evento que es mucho más que un festival, pero la noche se antojaba como un encuentro entre amigos, abrigos y un line up musical de lujo en cota 1.500.

Con el cartel de sold out colgado desde hace semanas y un ambiente familiar, el festival demuestra una vez más que el mix de alta montaña y música en directo es una apuesta ganadora. Con 14 foodtrucks ofreciendo desde hamburguesas hasta opciones veganas y pizzas, la oferta culinaria ha sido un punto fuerte para los que reponían fuerzas entre cambios de backline, con DJs en directo para que la energía no decayese. Aquí se viene a disfrutar de una experiencia inmersiva de altura.

Marlena y Malmö 040 calientan motores

La tarde comenzó con Marlena, el dúo madrileño que ha sabido ganarse al público con su pop fresco y emocional. A pleno pulmón y Cómo te va han caldeado el ambiente para llevar al público al éxtasis con su versión de Cómo si fueras a morir mañana de Leiva. "Estamos de festival", gritaba Ana Legazpi después de reconocer al micrófono de Europa FM que Marlena ha dejado de hacer canciones tristes.Échame la culpa, su último y romántico estreno, lo demostró antes de que el cajón rebotase para acompañar Gitana. Las más coreadas, Me sabe mal y Red Flags, son ya su marca de identidad. "La vida está llena de pequeños momentos como este", decía antes de cantar la última arropada por un público entregado.

Malmö 040, una de las bandas emergentes más prometedoras del panorama español, cogía el testigo par poner a saltar a más de 9.000 personas con La última canción, Matar la pena y Los lugares donde irás, sin olvidar Cuando éramos felices sin saberlo, el primer adelanto de su nuevo disco.

El Lugar Paraíso de Nil Moliner aterriza en Baqueira

El ambiente siguió subiendo con Nil Moliner, que se metió al festival en el bolsillo desde el primer acorde. Libertad y Soldadito de hierro fueron coreadas con pasión, mientras que Mi régimendesató la euforia colectiva entre saltos, charangas y sonrisas. Él es el embajador del buen rollo, pero también hubo lugar para reconocer malos momentos. "Esta se la dedico a los que vienen con una sonrisa impuesta", dijo antes de entonar Good Day junto a una crew inigualable y 100% compenetrada. Piano, bongos, saxos, guitarra, bajo, coros y una multitud dejándose la garganta con cada tema.

Nil Moliner en el Polar Sound 2025 | Europa FM

La Jauría ruge con Dani Fernández

Era el plato fuerte de la noche y la manada acompañó a su líder desde el principio hasta el final. No cabía un alfiler cuando arrancó el puro rock de Joderme la vida, con Dani exultante con pantalones de cuero azules y una voz desgarrada que desató un torbellino de emociones. Clima Tropical y Suéltate el pelo precedieron a las colaboraciones con Iván Ferreiro y Valeria Castro, Oaxa y ¿Y si lo hacemos?, que llenaron de emoción un show bañado de sudor y conexión emocional. Plan Fatal y Sin Vergüenza fueron el ensamblaje perfecto para una jauría que solo dejó de aullar cuando llegó Trama Principal, cantada a capela, sin artificios, dejando a Dani casi desnudo, emocionado y preparado para homenajear a su grupo favorito con su versión de Supersubmarina. Me has invitado a bailar, Bailemos y Dile a los demás, himnos consolidados, fueron la antesala de la traca final de Todo Cambia, el cierre perfecto para un show impoluto que demuestra que para Dani la música es lo primero. Y lo último.

Dani Fernández, Sergio y Lucas Lera | Europa FM

Para cerrar la primera jornada, DJ Nano llevó su sesión Fuzz al límite, transformando el festival en una rave de altura. Un show cargado de clásicos y beats intensos que mantuvieron a los asistentes en movimiento hasta el último minuto con electrónica en estado puro. Ardiya y Michenlo ponían el broche de oro de una noche de oro a una noche redonda. Y aún queda más magia por delante.