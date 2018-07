David Guetta estrena 'Just one last time', su nuevo single

Tras She Wolf (Falling to pieces) David Guetta estrena Just one last time, el segundo single de Nothing But The Beat 2.0 .

SE CONFIRMA 'NOTHING BUT THE BEAT ULTIMATE'

David Guetta ya tiene segundo single para reedición de su disco Nothing But The Beat. El DJ francés se ha unido a Taped Rei para grabar Just one last time.

Aunque el videoclip de esta canción ya ha sido grabado en Los Ángeles, todavía no se ha publicado. Pero puedes escuchar la canción a continuación:

Por otro lado, la productora de David Guetta confirma que se publicará próximamente Nothing But The Beat Ultimate, una versión definitiva del álbum que incluirá todas las canciones de los dos anteriores.