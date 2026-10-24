Despistaos inicia su gira de salas con seis conciertos 'sold out' y más de la mitad de las entradas vendidas

Con Europa FM como radio oficial, Despistaos ha arrancado en casa su gira de salas con un primer concierto en la Sala Óxido de Guadalajara, celebrado este viernes 23 de octubre. El grupo repite show el sábado 24, de nuevo, con todas las entradas agotadas.

Estos dos conciertos son solo el pistoletazo de salida a un tour que llevará a Despistaos hasta febrero de 2027 por 17 ciudades, de las que seis tienen colgado el cartel de "sold out" y de las que su mayoría roza ya el aforo completo. Las entradas restantes pueden adquirirse a través de Vivaticket.

Su último disco, en directo

La gira repasa los éxitos del grupo y desgrana los temas de su último disco, Un millón de madrugadas, el que supone su trabajo número once dentro de una trayectoria de más de dos décadas de pop rock que ha marcado a varias generaciones. Dani, Krespo, Lázaro y Álex firman un álbum para el que han creado una colección de canciones con el sonido más característico de la banda sin perder el pulso a la actualidad.

Despistaos apuesta por una vuelta a su origen más rockero, pero con sonidos y tendencias de hoy. Buena muestra de este equilibrio son algunos temas como la enérgica Mi mejor momento, Por volver a verte o las colaboraciones con artistas de plena actualidad como Nunca la primera con Veintiuno o Muerdeme junto a Suu.

Todas las fechas y ciudades

23-24/10 – Guadalajara – Sala Óxido

– Sala Óxido 30/10 – Almazán (Soria) – Sala Maneras de Vivir

– Sala Maneras de Vivir 31/10 – Badajoz – Sala Off Cultura

– Sala Off Cultura 6/11 – Logroño – Sala Fundación

– Sala Fundación 7/11 – Vitoria – Sala Kubik

– Sala Kubik 13/11 – Lleida – Sala Manolita

– Sala Manolita 14/11 – Tarragona – Sala Zero

– Sala Zero 20/11 – Huesca – Sala El 21

– Sala El 21 21/11 – Soria – Botánico Café Teatro

– Botánico Café Teatro 27/11 – Zamora – Sala Nébula

– Sala Nébula 28/11 – Segovia – Sala Octavo Arte

– Sala Octavo Arte 11/12 – Oviedo – Sala Tribeca Live

– Sala Tribeca Live 12/12 – León – Studio 54

– Studio 54 18/12 – Cartagena – Parque de La Rambla

– Parque de La Rambla 19/12 – Valencia – Roig Arena (LXM)

– Roig Arena (LXM) 6/2 – Valdencín (Cáceres) – Espacio Utopía

– Espacio Utopía 19/2 – Elche (Alicante) – La Llotja

– La Llotja 20/2 – Albacete – Clandestino

– Clandestino 26/2 – Ponferrada (León) – Sala H

– Sala H 27/2 – Vigo – Fábrica de Chocolate

Setlist de Despistaos

Durante los conciertos de su gira, Despistaos interpreta un total de 30 canciones entre temas nuevos y grandes éxitos: