Despistaos inicia su gira de salas con seis conciertos 'sold out' y más de la mitad de las entradas vendidas
Despistaos recorre 20 ciudades presentando en directo los temas de su disco Un millón de madrugadas y sus grandes éxitos con un repertorio de 30 canciones.
Despistaos, sobre su disco 'Un millón de madrugadas': "La idea era que sonara más a nosotros que nunca"
Con Europa FM como radio oficial, Despistaos ha arrancado en casa su gira de salas con un primer concierto en la Sala Óxido de Guadalajara, celebrado este viernes 23 de octubre. El grupo repite show el sábado 24, de nuevo, con todas las entradas agotadas.
Estos dos conciertos son solo el pistoletazo de salida a un tour que llevará a Despistaos hasta febrero de 2027 por 17 ciudades, de las que seis tienen colgado el cartel de "sold out" y de las que su mayoría roza ya el aforo completo. Las entradas restantes pueden adquirirse a través de Vivaticket.
Su último disco, en directo
La gira repasa los éxitos del grupo y desgrana los temas de su último disco, Un millón de madrugadas, el que supone su trabajo número once dentro de una trayectoria de más de dos décadas de pop rock que ha marcado a varias generaciones. Dani, Krespo, Lázaro y Álex firman un álbum para el que han creado una colección de canciones con el sonido más característico de la banda sin perder el pulso a la actualidad.
Despistaos apuesta por una vuelta a su origen más rockero, pero con sonidos y tendencias de hoy. Buena muestra de este equilibrio son algunos temas como la enérgica Mi mejor momento, Por volver a verte o las colaboraciones con artistas de plena actualidad como Nunca la primera con Veintiuno o Muerdeme junto a Suu.
Todas las fechas y ciudades
- 23-24/10 – Guadalajara – Sala Óxido
- 30/10 – Almazán (Soria) – Sala Maneras de Vivir
- 31/10 – Badajoz – Sala Off Cultura
- 6/11 – Logroño – Sala Fundación
- 7/11 – Vitoria – Sala Kubik
- 13/11 – Lleida – Sala Manolita
- 14/11 – Tarragona – Sala Zero
- 20/11 – Huesca – Sala El 21
- 21/11 – Soria – Botánico Café Teatro
- 27/11 – Zamora – Sala Nébula
- 28/11 – Segovia – Sala Octavo Arte
- 11/12 – Oviedo – Sala Tribeca Live
- 12/12 – León – Studio 54
- 18/12 – Cartagena – Parque de La Rambla
- 19/12 – Valencia – Roig Arena (LXM)
- 6/2 – Valdencín (Cáceres) – Espacio Utopía
- 19/2 – Elche (Alicante) – La Llotja
- 20/2 – Albacete – Clandestino
- 26/2 – Ponferrada (León) – Sala H
- 27/2 – Vigo – Fábrica de Chocolate
Setlist de Despistaos
Durante los conciertos de su gira, Despistaos interpreta un total de 30 canciones entre temas nuevos y grandes éxitos:
- Caricias en tu espalda
- Mañana por la mañana
- Soportales
- Ruido
- Casi siempre casi nada
- Las de perder
- De rama en rama
- Cambio de rasante
- Estrella
- Un miércoles cualquiera
- Expertos kamikazes
- Desde que nos estamos dejando
- Con un poco de suerte
- Tus fines de semana
- Lo contrario de ninguno
- La última cena
- Y mírame
- Por volver a verte
- Un beso y nada más
- Los días contados
- Vuelve a verme
- Mi accidente preferido
- Mientras bailas sola
- Volveremos
- Cada dos minutos
- Nunca la primera
- Posdata (dos puntos)
- Gracias
- Estoy aquí
- Física o química