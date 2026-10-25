Setlist de Despistaos para los conciertos de su gira 'Un millón de madrugadas': todas las canciones, en orden

Despistaos ya ha dado el pistoletazo de salida a los conciertos de Un millón de madrugadas. Con Europa FM como radio oficial, el grupo empezó su gira con dos espectáculos en la Sala Óxido de Guadalajara, donde presentó un setlist de 30 canciones.

La banda recorrerá España hasta febrero de 2027 por un total de 17 ciudades, de las que seis tienen colgado el cartel de "sold out" y de las que su mayoría roza ya el aforo completo. El tour repasa los éxitos del grupo, como Física o química, y desgrana los temas de su último disco, Un millón de madrugadas, el que supone su trabajo número once dentro de una trayectoria de más de dos décadas de pop rock que ha marcado a varias generaciones.

Dani, Krespo, Lázaro y Álex apuestan por una vuelta a su origen más rockero, pero con sonidos y tendencias de hoy. Buena muestra de este equilibrio son algunos temas de su nuevo álbum, como Por volver a verte o su colaboración con Veitiuno: Nunca la primera. Ambos suenan en su nueva gira.

Setlist de Despistaos

Durante sus conciertos de 2026 y 2027, Despistaos interpreta un total de 30 canciones entre temas nuevos y grandes éxitos:

Caricias en tu espalda

Mañana por la mañana

Soportales

Ruido

Casi siempre casi nada

Las de perder

De rama en rama

Cambio de rasante

Estrella

Un miércoles cualquiera

Expertos kamikazes

Desde que nos estamos dejando

Con un poco de suerte

Tus fines de semana

Lo contrario de ninguno

La última cena

Y mírame

Por volver a verte

Un beso y nada más

Los días contados

Vuelve a verme

Mi accidente preferido

Mientras bailas sola

Volveremos

Cada dos minutos

Nunca la primera

Posdata (dos puntos)

Gracias

Estoy aquí

Física o química

Todas las fechas y ciudades

23-24/10 – Guadalajara – Sala Óxido

– Sala Óxido 30/10 – Almazán (Soria) – Sala Maneras de Vivir

– Sala Maneras de Vivir 31/10 – Badajoz – Sala Off Cultura

– Sala Off Cultura 6/11 – Logroño – Sala Fundación

– Sala Fundación 7/11 – Vitoria – Sala Kubik

– Sala Kubik 13/11 – Lleida – Sala Manolita

– Sala Manolita 14/11 – Tarragona – Sala Zero

– Sala Zero 20/11 – Huesca – Sala El 21

– Sala El 21 21/11 – Soria – Botánico Café Teatro

– Botánico Café Teatro 27/11 – Zamora – Sala Nébula

– Sala Nébula 28/11 – Segovia – Sala Octavo Arte

– Sala Octavo Arte 11/12 – Oviedo – Sala Tribeca Live

– Sala Tribeca Live 12/12 – León – Studio 54

– Studio 54 18/12 – Cartagena – Parque de La Rambla

– Parque de La Rambla 19/12 – Valencia – Roig Arena (LXM)

– Roig Arena (LXM) 6/2 – Valdencín (Cáceres) – Espacio Utopía

– Espacio Utopía 19/2 – Elche (Alicante) – La Llotja

– La Llotja 20/2 – Albacete – Clandestino

– Clandestino 26/2 – Ponferrada (León) – Sala H

– Sala H 27/2 – Vigo – Fábrica de Chocolate

Las últimas entradas disponibles pueden adquirirse a través de Vivaticket.