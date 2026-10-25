Setlist de Despistaos para los conciertos de su gira 'Un millón de madrugadas': todas las canciones, en orden
Despistaos está de gira con su nuevo álbum, Un millón de madrugadas, el cual llevará al grupo a recorrer 17 ciudades españolas hasta febrero de 2027 con un repertorio de 30 canciones.
Despistaos inicia su gira de salas con seis conciertos 'sold out' y más de la mitad de las entradas vendidas
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Despistaos ya ha dado el pistoletazo de salida a los conciertos de Un millón de madrugadas. Con Europa FM como radio oficial, el grupo empezó su gira con dos espectáculos en la Sala Óxido de Guadalajara, donde presentó un setlist de 30 canciones.
La banda recorrerá España hasta febrero de 2027 por un total de 17 ciudades, de las que seis tienen colgado el cartel de "sold out" y de las que su mayoría roza ya el aforo completo. El tour repasa los éxitos del grupo, como Física o química, y desgrana los temas de su último disco, Un millón de madrugadas, el que supone su trabajo número once dentro de una trayectoria de más de dos décadas de pop rock que ha marcado a varias generaciones.
Dani, Krespo, Lázaro y Álex apuestan por una vuelta a su origen más rockero, pero con sonidos y tendencias de hoy. Buena muestra de este equilibrio son algunos temas de su nuevo álbum, como Por volver a verte o su colaboración con Veitiuno: Nunca la primera. Ambos suenan en su nueva gira.
Setlist de Despistaos
Durante sus conciertos de 2026 y 2027, Despistaos interpreta un total de 30 canciones entre temas nuevos y grandes éxitos:
- Caricias en tu espalda
- Mañana por la mañana
- Soportales
- Ruido
- Casi siempre casi nada
- Las de perder
- De rama en rama
- Cambio de rasante
- Estrella
- Un miércoles cualquiera
- Expertos kamikazes
- Desde que nos estamos dejando
- Con un poco de suerte
- Tus fines de semana
- Lo contrario de ninguno
- La última cena
- Y mírame
- Por volver a verte
- Un beso y nada más
- Los días contados
- Vuelve a verme
- Mi accidente preferido
- Mientras bailas sola
- Volveremos
- Cada dos minutos
- Nunca la primera
- Posdata (dos puntos)
- Gracias
- Estoy aquí
- Física o química
Todas las fechas y ciudades
- 23-24/10 – Guadalajara – Sala Óxido
- 30/10 – Almazán (Soria) – Sala Maneras de Vivir
- 31/10 – Badajoz – Sala Off Cultura
- 6/11 – Logroño – Sala Fundación
- 7/11 – Vitoria – Sala Kubik
- 13/11 – Lleida – Sala Manolita
- 14/11 – Tarragona – Sala Zero
- 20/11 – Huesca – Sala El 21
- 21/11 – Soria – Botánico Café Teatro
- 27/11 – Zamora – Sala Nébula
- 28/11 – Segovia – Sala Octavo Arte
- 11/12 – Oviedo – Sala Tribeca Live
- 12/12 – León – Studio 54
- 18/12 – Cartagena – Parque de La Rambla
- 19/12 – Valencia – Roig Arena (LXM)
- 6/2 – Valdencín (Cáceres) – Espacio Utopía
- 19/2 – Elche (Alicante) – La Llotja
- 20/2 – Albacete – Clandestino
- 26/2 – Ponferrada (León) – Sala H
- 27/2 – Vigo – Fábrica de Chocolate
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