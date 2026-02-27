Despistaos, sobre su disco 'Un millón de madrugadas': "La idea era que sonara más a nosotros que nunca"

La visita de Dani Marco y José Krespo de Despistaos cierran la semana de Cuerpos especiales para presentar su nuevo álbum, Un millón de madrugadas, disponible en todas las plataformas desde el 20 de febrero.

"La idea que teníamos es que sonara más a nosotros que nunca", han contado en el anti-morning show. Intentamos que a la hora de grabar las canciones fuera un sonido crudo, algo como lo que hacemos en los directos, más directo", han detallado sobre su forma de componer.

Este disco empezaron a hacerlo hace "casi tres" años, y por eso están ya pensando en hacer el siguiente, pero de momento toca disfrutar del proyecto, también sobre los escenarios.

Canciones parecidas al directo

Al igual que cantan en su tema Mi mejor momento, ellos son fans de hacer 'bomba de humo' tras sus conciertos. Pero Nacho García lo ha desmentido: "Todas las veces que he estado con ellos he pensado que bomba de humo hacemos los demás, pero Despistaos no se va nunca, no tiene casa".

Hay canciones muy crudas que van al corazón y otras en las que te apetece desconectar"

Un millón de madrugadas no es su disco más personal, pero los músicos han contado: "Es un disco conceptual, que está en un momento de una relación particular, que está jugando siempre entre la ruptura y... Hay canciones muy crudas que van al corazón y otras en las que te apetece desconectar de todo e irte de fiesta".

En el álbum colaboran con Veintiuno en Nunca la primera: "Fue muy divertido, le tenemos un cariño desde hace años" "Somos dos grupo de Castilla La mancha que fuimos a Castilla y León para grabar el videoclip", han bromeado.

"Hemos hecho muchas colaboraciones, de 11 discos solo hay uno en el que no haya colaboración, pero no estaba tan explorado como ahora. Ahora ha llegado un momento en el que todo son colaboraciones, lo difícil es encontrar una solo", han reflexionado. Es por ello que cada vez es más difícil unirse a artistas para cantar juntos, dada la poca disponibilidad actual.

En noviembre de 2025 Despistaos celebró su trayectoria con el concierto más importante de su carrera en el Palacio Vistalegre de Madrid, con Europa FM como radio oficial. "Estamos intentando recordar qué pasó aquel día", han bromeado. Y es que en el concierto pasaron momentos inolvidables, con invitados de altura como La la Love You, Walls y Rulo. "Les hemos mandado vino", han confesado, para devolverles el favor.

Despistaos tiene una gran gira por delante, con una parada especial el 12 de marzo en A Coruña. Un showcase exclusivo con Europa FM para el que ya puedes recoger las entradas.

"Vamos a hacer muchísimos conciertos, hay pocos anunciados pero los tenemos todos apuntados", han contado sobre el tour que les espera. De momento sabemos que pasarán por ciudades como Valencia, Madrid, Ciudad Real y Granada, entre otras.

Su primer vinilo con Un millón de madrugadas

Después de 11 álbumes el grupo se ha atrevido a lanzar su primer vinilo con Un millón de madrugadas. "Cuando nosotros empezamos nadie sacaba vinilos, y ya se estaban volviendo hacer y lo hemos ido dejando", han expresad sobre no haberlo hecho antes.

El vinilo de este último álbum tiene un rasca en mitad de la portada, tras el que aparecen los miembros de Despistaos. "Intentábamos jugar un poco al despiste, y surge a raíz de que todo el mundo ha hecho siempre gracias con nuestro nombre", han contado sobre este detalle del proyecto.