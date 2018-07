Diplo vive un apasionado romance con un triste final en 'Be Together' de Major Lazer

TERCER SINGLE DE 'PEACE IS THE MISSION'

Tras el gran éxito de Lean On y Powerful, el trío Major Lazer lanza Be Together, el tercer single de su álbum Peace Is The Mission. En esta ocasión Diplo acapara mayor protagonismo que sus compañeros protagonizando un romance con Natalie Bergman, vocalista de Wild Belle que colabora en el tema, aunque con un trágico final.