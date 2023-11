Dua Lipa lanzará su próxima canción 'Houdini' el 9 de noviembre

"Cuéntame todas las formas en que me necesitas", dice el último teaser que Dua Lipa ha compartido en redes sociales.

Tras triunfar mundialmente con su disco Future Nostalgia y un tour que se ha recorrido todo el mundo, la británica está dispuesta a dejar esta era detrás. Nos despedimos del pop con influencias ochenteras y nos acercamos a un sonido mucho más psicodélico.

Durante estas semanas, nos ha sorprendido publicando y borrando posts en Instagram. En el último, se podía ver un vídeo breve con su boca como protagonista, llevándose una llave en la boca, y cerrando con los números 4, 8, 9, 9, 14, 15 y 21.

Si se pasan a letras y se ordenan, el resultado es Houdini, el popular escapista austrohúngaro que saltó a la fama por ser capaz de huir de cualquier cadena o esposa.

Y este miércoles algunos usuarios de Spotify han revelado que les ha llegado el mensaje del estreno de una canción con este nombre y una fecha de estreno. "Llega nueva música. El nuevo single de Dua Lipa Houdini se estrena el 9 de noviembre", dice el texto.

¡Una semana! Quedan ocho días para el regreso de Dua Lipa tras el lanzamiento de Dance the night, el tema principal de la película Barbie.

¿Qué podemos esperar del tercer disco de Dua Lipa?

Hace varios meses, la estrella internacional dio varias pistas sobre su tercer álbum de estudio: "Si lo dijera todo tendría sentido, pero por el momento vamos a tener que esperar".

Sobre el sonido del álbum, señaló que no se deshace del todo de la esencia que la ha llevado al éxito pero habrá novedades. "Es diferente", dijo antes de aclarar que "sigue siendo pop, pero con un sonido diferente y una temática lírica más marcada". Así, se deduce que no se alejará de la línea que viene siguiendo hasta ahora con éxitos como New Rules o Levitating, pero retrocediendo 10 años en la historia de la música.

De los sonidos 80s a la psicodelia de los 70. Algunos apuntan a que se trata de un "viaje musical inspirado en la época de los 70".

Que se trata de una nueva etapa en su carrera es algo que ya intuimos cuando hace meses aseguraba que sería su trabajo "más maduro".

¿Cómo sonará Houdini? Qué ganas del estreno de Dua Lipa.