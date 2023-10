Dua Lipa se prepara para el anuncio de su tercer disco: las pistas que ha dejado en sus redes sociales

Adiós pop vintage, hola pop psicodélico.

Dua Lipase despide oficialmente de su era Future Nostalgia y prepara a sus fans para el anuncio del lanzamiento de su tercer disco de estudio.

La cantante británica ha borrado de su cuenta de Instagram sus más de 1.500 publicaciones, al igual que hizo con su anterior álbum. De hecho, no se trata de nada nuevo, sino que muchos artistas se han acostumbrado a eliminar sus posts antes de revelar una noticia de estas dimensiones.

No se ha quedado ahí: Dua Lipa también se ha cambiado la foto de perfil. Antes tenía una imagen de su cara con una mariposa y ahora podemos ver sus ojos, aunque a través de un cristal azul o un caleidoscopio. Sin duda un detalle que da a entender que se viene una era más psicodélica.

La cantante ha aplicado el mismo efecto a sus videos de YouTube y en las portadas de Dance the night, New rules, Love again, Physical, Levitating o Don't start nowlas imágenes están distorsionadas

Dua Lipa ya habló de su tercer disco

Dua Lipa ya contó en una entrevista en agosto que tenía preparado su tercer disco: "Si lo dijera todo tendría sentido, pero por el momento vamos a tener que esperar".

Sobre el sonido del álbum sí que ha dado alguna pista. No se deshace del todo de la esencia que la ha llevado al éxito pero habrá novedades. "Es diferente", dijo antes de aclarar que "sigue siendo pop, pero con un sonido diferente y una temática lírica más marcada". Así, se deduce que no se alejará de la línea que viene siguiendo hasta ahora con éxitos como New Rules o Levitating, pero retrocediendo 10 años en la historia de la música.

De los sonidos 80s a la psicodelia de los 70. Algunos apuntan a que se trata de un "viaje musical inspirado en la época de los 70".

Que se trata de una nueva etapa en su carrera es algo que ya intuimos cuando hace meses aseguraba que sería su trabajo "más maduro".

¿Tienes ganas del anuncio de Dua Lipa sobre su próximo disco?