La emotiva reaparición de Michael J. Fox con Coldplay mientras lidia con su enfermedad

Michael J.Fox fue diagnosticado de Parkinson, un trastorno neurodegenerativo, con tan solo 29 años. Esto ha llevado al actor a pronunciarse al respecto sobre su enfermedad en numerosas ocasiones, como en el programa de Jane Pauley: "Sé que no voy a llegar a los 80 años, pero ya no tengo miedo. No te mueres de Parkinson, te mueres con Parkinson”.

Tras su diagnóstico, la vida del protagonista de Teen Wolf se vio envuelta en una vorágine de alcohol y depresión de la que finalmente pudo salir. Al comienzo, el artista ocultaba su enfermedad, aunque llegado el momento, incluso creó una organización benéfica donde apoya la causa tanto de forma pública, en eventos, premios y galas, como en la parte más privada.

Una enfermedad dura en la que le acompañan su mujer Tracy Pollan, la actriz estadounidense de Families Ties, y sus cuatro hijos: Sam, Schuyler, Aquinnah y Esme, de los que recibe un incondicional apoyo.

Quien también le muestra su afecto y apoyo al artista en todo momento es Chris Martin, líder de Coldplay. Y así lo ha demostrado de nuevo invitando al intérprete canadiense a su último concierto en el Glastonbury, el festival de Inglaterra que congrega a más de 2400 artistas repartidos alrededor de sus más de 70 escenarios.

No es la primera vez que el interprete de McFly se sube a los escenarios con el grupo británico: ya lo hizo anteriormente en New York en el año 2016 cuando tocaron algunos temas de la mítica saga de acción.

Tras conquistar las ciudades europeas con su gira, el grupo hizo una parada en el festival Glastonbury, el cual une alrededor de 150.000 personas para una única misión, disfrutar de todos los artistas invitados. El grupo y Michael J.Fox fueron los encargados de tocar el corazón de todos los asistentes, interpretando uno de sus temas más reconocidos: Fix You, una canción que consigue emocionar al público a pesar de haber sido lanzada hace ya más de 20 años.