Álvaro de Luna: "Ir fuera a tocar te hace valorar lo que consigues aquí"

Tremenda sorpresa para los oyentes de Europa FM. Álvaro de Luna se ha plantado en los estudios de Barcelona para charlar con Xavi Alfaro de su recién estrenado disco, Uno.

"Es un disco muy personal, honesto, algo que me apetecía muchísimo", cuenta sobre este álbum, muy diferente a nivel sonido a Levantaremos al Sol. Aquí hay muchas más guitarras, un cambio del que el artista tenía ganas hace tiempo y que pone de relieve nuevas referencias y producciones.

Uno llega con un formato vinilo deluxe que incluye cuatro láminas, cuatro imágenes que se valoraron como posible portada oficial. La foto de un pequeño Álvaro con una gorra roja fue la elegida. Un retrato muy especial que le hizo su madre cuando era un bebé. "Es mi formato favorito", dice el sevillano.

"Es un disco muy personal y honesto"

Está dispuesto a conquistar Italia. Bolonia, Roma y Milán son las próximas paradas de su gira de presentación. "Es la primera vez, estoy muy ilusionado", admite antes de explicar que después hará una pequeña parada en España para "hacer la maleta" y luego emprender rumbo a Latinoamérica.

"Irse fuera es como empezar de nuevo, te devuelve a los inicios y te pone los pies en la tierra, aprendes a valorar lo que consigues aquí", reflexiona.

Olvidé olvidarte es una colaboración con Marlon que no deja de sonar, un éxito que no sería una realidad si no se hubiesen cruzado sus caminos. Fue precisamente en México. "Coincidimos, me canté un tema con ellos en el show y nos fuimos de cena y de lío. Me dijeron que tenían una sesión al día siguiente y me uní, con toda la resaca, costó grabar las demos pero salió perfecto", rememora.

👉 Álvaro de Luna presenta 'Uno', su segundo disco, lleno de fuerza y emoción