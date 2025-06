Leire Martínez avanza la fecha de su primer disco: "Me gustaría que saliera antes de que acabe el año"

Ocho meses después de su última actuación, Leire Martínez ha regresado a los escenarios con un mensaje claro: su carrera continúa, pero bajo sus propias reglas. La cantante iniciaba su nueva etapa en solitario en León, de la mano de Europa FM y acompañada por una banda renovada y un repertorio que combina grandes éxitos con material inédito.

Minutos después del concierto, la artista de Rentería compartía sus sensaciones. "Son muchas emociones, sobre todo me siento súper agradecida. Es una sensación como de plenitud… Qué gusto, qué bien, cuánto cariño. Me he llenado. Ha sido una pasada", confesaba, emocionada.

El concierto en León sirvió como termómetro para testar esta nueva etapa. Sobre el escenario, Leire presentó cuatro temas inéditos que formarán parte de su próximo disco: Tres Deseos, Mírame, Cabeza de Ratón y Cosas de la Vida, esta última una de las más coreadas de la noche pese a no haber sido publicada. "Me ha sorprendido mucho la reacción, apenas la habían escuchado en la prueba de sonido y lo han dado todo. Estoy contenta de sentir que hay canciones que van a funcionar", reconoce.

En un horizonte cercano está el disco, un álbum que ha fabricado con ayuda de grandes compositores y artistas como María Peláe, Alba Reig y Andrés Suárez. Será en otoño cuando, si todo va bien, vea por fin la luz. "En octubre, noviembre... Me gustaría que el disco saliera antes de que acabe el año", confirmaba, desvelando por primera vez los plazos de este esperado proyecto.

Más allá de las nuevas composiciones, el público pudo disfrutar de clásicos de su repertorio como El Último Vals, La Niña que Llora en Tus Fiestas, Cometas por el cielo,Muñeca de trapo, Rosas o Jueves, esta última interpretada en una versión íntima, arropada solo por un violín y una guitarra.

"Para mí, la banda es una familia"

Leire subraya que este regreso no sería posible sin el equipo que la acompaña en esta nueva etapa, capitaneado por Víctor Elías como director musical: "Quería subirme al escenario con gente con la que me apeteciera. Para mí la banda es una familia,y lo es de verdad. Me apetecía hacer equipo, sentirme a gusto, segura y tranquila… Y lo cierto es que tengo una banda genial", explica.

Además de su vuelta a los escenarios, Leire afronta un reto inesperado. Su papel como jueza en la próxima edición de Operación Triunfo. "No sé si estoy preparada para ese momento fandom, tengo entendido que OT tiene un fandom muy fuerte. No me lo planteo como ir a juzgar a nadie, me gustaría poder echarles una mano, de la misma manera que a mí me hubiera gustado que me ayudaran cuando yo también estaba en su lugar", cuenta.

El regreso de Leire Martínez se produce tras meses de silencio, reflexión y cierta incertidumbre. En su reencuentro con el directo este miércoles reconocía que llegó a plantearse dejarlo todo: "Por un segundo llegué a pensar que ya estaba, que ya estaba todo dicho, pero no. Aún queda mucho por contar", pronunciaba, al borde de las lágrimas, sobre el escenario.

Con nueva banda, canciones inéditas y acariciando ya su primer disco en solitario, Leire Martínez pisa de nuevo el escenario. Y lo hace bajo su propio nombre, decidida a recuperar su sitio y a construir su carrera sin mirar demasiado al pasado.