Melody: "La industria ha cambiado demasiado. Ya no se valora la música en sí, sino otras cosas"

La carrera de Melody coincide con una época de cambios: su primer disco, De pata negra (2001), salió en casete cuando ella tenía solo diez años. Un cuarto de siglo después, la cantante de Dos Hermanas está preparando su nuevo proyecto discográfico a pesar de que la industria musical haya cambiado radicalmente desde que empezó, según cuenta durante su entrevista con Europa FM.

"La industria era completamente diferente a la que tenemos ahora. Mi primer disco salió en casete. Ahora un casete te crea un cortocircuito. [...] La música ha cambiado demasiado, demasiado, demasiado. A veces, ya ni se premia ni se valora lo que es la música en sí, sino otras cosas. A veces es un poco penoso eso", opina. Pero no todos los cambios son negativos: Melody ha sabido reinventarse para alcanzar a públicos de muy distintas edades.

"Me parece una fantasía que yo haya empezado tan pequeña con un público infantil y que a día de hoy también me sigan niños. Muchos de ellos vienen de estas chicas y chicos que me han seguido desde pequeña y que ahora tienen a sus hijos", comenta sobre su conexión con las generaciones más jóvenes, algo que va desde su primer éxito, El baile del gorila (2001), hasta uno de sus últimos temas, ILARIE (2026).

'El Huracán', su nuevo sencillo

Entre medias de su gira y como adelanto de su próximo proyecto, Melody estrena este viernes El Huracán, "una canción que viene desde el interior" compuesta por Tony Sánchez-Ohlsson. "Es esa fuerza que uno saca a veces, que no sabe de dónde viene, en momentos complicados o cambios que hay en tu vida. Sacas esa fuerza arrolladora para seguir adelante", explica. A nivel musical, "tiene una base con mucha pasión, con un arreglo muy pop, pero con ese punto también desgarrador que a mí me gusta mucho".

¿Nuevo álbum o EP?

El Huracán formará parte del próximo proyecto de Melody, el cual está a medio camino entre el álbum y el EP: "Os voy a contar un poquito de chisme", anticipa. "La compañía quería una serie de canciones. En un principio, iba a ser un EP con seis o siete canciones, pero creo que ya vamos por la ocho", desvela.

"¿Sabes qué pasa? Yo voy acumulando canciones. Yo también compongo, entonces tengo ideas y las voy dejando ahí. Digo: 'En algún momento las sacaré'. Tenemos tan buenos temas que me da pena porque he aprendido a guardar para el momento adecuado. El momento adecuado es ahora", añade, desvelando que el proyecto verá la luz entre finales de 2026 y principios de 2027.

Ese disco incluirá temas ya estrenados, como Alarma, y composiciones inéditas. Una de ellas es Mi Falda, una canción "de desenfreno" perfecta para "la pista". Otra es Sonrisa de Cristal, la cual "habla de una realidad que vivimos en muchos momentos": "A veces te dan la enhorabuena por cosas que tú hayas podido hacer, pero en realidad no hay tanta verdad en esas palabras", anticipa Melody. Lo que no habrá serán colaboraciones: "Eso no quiere decir que, cuando empecemos la promoción de los diferentes singles, no vengan sorpresas...", adelanta.

Su recuerdo de Eurovisión y del Benidorm Fest

Otra canción inédita es Tormenta Emocional, la cual Melody considera que podría haber sido "muy potente" para llevarla a Eurovisión. "Es un tema con el que, visualmente, puedes hacer un gran show. Vocalmente requiere mucho, y yo creo que a los fans de Eurovisión les gustan mucho esas canciones de darlo todo vocalmente. Creo que hubiese sido un buen tema", valora.

Esa Diva no forma parte de este nuevo proyecto, pero la canción vuelve a estar de actualidad tras el reciente anuncio de los artistas del Benidorm Fest 2027. Uno de ellos es Vicco, que repetirá experiencia tras el éxito de Nochentera. ¿Le gustaría a Melody presentarse de nuevo al certamen nacional? "Nunca se puede decir yo de este agua no volveré a beber", responde. "Lo que pasa es que un proyecto así requiere de mucho tiempo, de mucha energía, y yo no he vivido solo el Benidorm Fest. He vivido ir a Eurovisión, que es otra película completamente diferente", añade.

"En Eurovisión, tú dejas de ser tú y te tienes que adaptar completamente a otro formato"

"Eso tiene un despliegue de energía que necesitas un buen tiempo en recuperarte porque te quedas vacío. Son muchas entrevistas, muchas reuniones... Ahora sí va, ahora no va, ahora cámbialo, ahora quítalo, ponlo, muchos, muchos kilómetros... Yo no sé cuántos miles de kilómetros he hecho en tan poco tiempo. Yo necesito recuperarme, volver a la normalidad, a la naturalidad del día a día, a disfrutar de mi vida... En ese momento, tú dejas de ser tú y te tienes que adaptar completamente a otro formato, dejar tu trabajo porque no puedes sacar música... Yo necesito recargar mis pilas porque un proyecto así requiere de mucho", añade.

Hacia los próximos conciertos de su gira 'El Bosque Encantado'

Melody empezó la gira El Bosque Encantado en julio y aún le quedan varias fechas de conciertos. "Me gusta muchísimo el concepto que le hemos dado. El Bosque Encantado es el título de una de mis canciones del disco también. Habla de la salud mental, de esos momentos donde los monstruos del pasado te hacen daño. En ese bosque encantado se transforman, se rompen y se vuelven de cristal; entras en un mundo donde tú realmente puedes ser libre y ser tú mismo", dice.

La cantante asegura que ella y su equipo llevan "un despliegue impresionante de atrezo": "Hemos creado una historia de mucha fantasía, de mucha creatividad, donde los sueños se pueden hacer realidad. Hemos hecho una remasterización de muchas canciones de mis comienzos que son completamente distintas porque se hace un viaje en el tiempo. Ya son 25 años, y recordamos muchos éxitos y muchas canciones", explica.

Una fecha importante es el 8 de noviembre, día en el que Melody actuará en Live Las Ventas de Madrid. "Van a haber sorpresas. Aprovecharemos ese concierto para cantar algún tema nuevo del disco que todavía no haya sonado para tocarlo en primicia", adelanta.