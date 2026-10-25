Melody responde si volvería a presentarse al Benidorm Fest: "Un proyecto así requiere de mucho tiempo"

Melody está de estreno con El Huracán, su nuevo sencillo. Durante la promoción, la cantante ha pasado por el estudio de Europa FM pocos días después del anuncio del cartel del Benidorm Fest 2027, donde sorprende la reaparición de Vicco después de su éxito en 2023 con Nochentera.

Con esto en mente, ¿Melody estaría dispuesta a repetir experiencia en el certamen nacional después de ganar en 2025 y representar a España con Esa Diva? "Nunca se puede decir yo de este agua no volveré a beber. Lo que pasa es que un proyecto así requiere de mucho tiempo, de mucha energía", empieza respondiendo la de Dos Hermanas durante su entrevista con Europa FM.

Melody, sobre ir a Eurovisión: "Te quedas vacío"

Melody explica que, al ganar el Benidorm Fest, también tuvo que afrontar la tarea de representar a España en Eurovisión, donde quedó antepenúltima. "Es otra película completamente diferente. Eso tiene un despliegue de energía y de todo en todos los sentidos que tú necesitas un buen tiempo en recuperarte porque te quedas vacío", explica.

Para la cantante, la experiencia supone una gran lista de obligaciones: "Son muchas entrevistas, muchas reuniones... Yo no sé cuántos miles de kilómetros he hecho en tan poco tiempo. Yo necesito recuperarme, volver a la normalidad, a la naturalidad del día a día, a disfrutar de mi vida... En ese momento, tú dejas de ser tú y te tienes que adaptar completamente a otro formato, dejar tu trabajo porque no puedes sacar música... Yo necesito recargar mis pilas porque un proyecto así requiere de mucho", añade.

Por tanto, Melody no descarta al cien por cien volverse a presentar al Benidorm Fest, pero asegura que tampoco está entre sus planes. De momento, la artista está focalizada en su gira de conciertos El Bosque Encantado y en terminar su nuevo proyecto discográfico.

En línea con este tema, Melody asegura que Tormenta Emocional, una canción inédita que publicará próximamente, podría haber sido "muy potente" para llevarla a Eurovisión. "Es un tema con el que, visualmente, puedes hacer un gran show. Vocalmente requiere mucho, y yo creo que a los fans de Eurovisión les gustan mucho esas canciones de darlo todo vocalmente. Creo que hubiese sido un buen tema", valora.