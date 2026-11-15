Estopa recuerda los orígenes de 'La Maketa' y desvela cómo se filtró la cinta original: "Un colega se la grabó"

Dos hermanos, una maqueta amateur y un amigo "aventajado en nuevas tecnologías". Así podrían resumirse los inicios de Estopa, el dúo formado por los hermanos David y José Muñoz que se hicieron virales gracias a la filtración de su cinta, que pasó de mano en mano en forma de casetes. En 1998, sin pertenecer a ningún sello discográfico, ambos grabaron una cita con casi 30 canciones. Muchas de ellas —Como camarón y Cacho a cacho, por ejemplo— vieron la luz en sus primeros discos, pero otras se quedaron en el olvido... hasta ahora.

El dúo estrena La Maketa en físico el próximo 20 de noviembre con dos discos: uno con 10 canciones regrabadas —siete de la maqueta que nunca se estrenaron y tres inéditas de aquella época—, así como las grabaciones originales de la "maqueta madre", como ellos mismos la definen. La maqueta que, un día, su propia madre encontró por casualidad y motivó a los Estopa a revivir su época adolescente como regalo para los fans. Algo que también harán en directo con su Gira de La MKT, que pasará por estadios de Valencia, Barcelona, Sevilla y Madrid en 2027 —las entradas salen a la venta este 17 de noviembre—.

Pero, antes de todo esto, Estopa ha hablado con Europa FM sobre el origen de la maqueta, la primera filtración, la llegada de la inteligencia artificial a la música o el repertorio de sus conciertos de 2027. ¡Dentro entrevista!

Europa FM: Muchos temas de la maqueta fueron saliendo a lo largo de los años, como Por la raja de tu falda o Tu calorro, pero han pasado 30 años hasta que habéis publicado el disco. ¿Por qué temas como Bicho raro o Sentir diferente se quedaran en el tintero hasta ahora?

José: En el primer disco no elegimos nosotros el repertorio, lo eligió el de la compañía junto con el señor productor Sergio Castillo, que en paz descanse.

David: Luego, el segundo disco tuvimos que hacerlo rápido. Cogimos más canciones de la maqueta y compusimos más. Y en el tercero ya cogimos solamente una.

José: Sí, porque te va gustando más lo nuevo que vas haciendo. Estás más ilusionado con lo nuevo.

"Mi madre encontró la cinta original de la maqueta"

David: En el cuarto solo estaba Ninguna parte. Luego, en algún momento, ya no cogimos ninguna de la maqueta porque nos apetecía sacar otras. Y se nos fueron quedando atrás. Yo sabía que nos quedaban siete para hacer un disco. Pues ahora o nunca. Aprovechando que mi madre encontró la cinta original de la maqueta, la maqueta madre, dijimos: 'Vamos a hacer esas siete, vamos a hacerlas bien, como todos nuestros discos'.

José: A mi madre le gusta mucho hacer limpieza de vez en cuando, hace zafarranchos.

David: Mi madre no tiene piedad. Le encanta la limpieza y tirar cosas. Libretas con canciones... Dice: 'No vamos a caber en casa'. Un día, vio la cinta, tuvo un momento de piedad y dijo: '¡Uy! David y José en 1996, la voy a guardar, por si acaso'. Me llama y me dice: 'Hijo, ¿esto crees que vale de algo?'. 'Es una fuente histórica de primer orden, mama'. Ahí decidimos sacar las siete que nos quedan como un disco inédito y sacar la maqueta. Es espeluznante escucharlo porque se escucha el sonido… parece que estamos ahí, es un viaje en el tiempo.

José: Y hemos rescatado tres canciones que no estaban en ninguna maqueta, pero que pertenecían también a esa época. La cinta que encontró mi madre es la cinta madre. De ahí se hicieron grabaciones de grabaciones e iban perdiendo mucha calidad. Esta tampoco suena de la hostia, pero suena mucho mejor que lo de Internet.

"No entiendo a mi yo de pasado. Es un adolescente muy tremendo, muy intrépido"

David: Yo lo oigo todo muy nítido, las voces de cuando éramos jóvenes… Se me desbloquean recuerdos: mi abuela por ahí, mi padre yendo pronto a trabajar, mi madre un poco más tarde, los colegas jugando en la Nintendo… Muchas cosas que tengo en la cabeza y las he desbloqueado gracias a escuchar estas canciones. No sé lo que quieren decir, no entiendo a mi yo de pasado. Es un adolescente muy tremendo, muy intrépido.

Europa FM: ¿Dónde está la maqueta madre?

José y David: La sigue teniendo mi madre. Ha sido digitalizada. La han mejorado todavía más. Ha sido masterizada. Ha sido madre-tizada [risas].

Europa FM: Os hicisteis virales antes de que existiera ese concepto, y todo empezó por grabaciones pirateadas en casete. ¿Conocéis el origen de la primera filtración?

José y David: Tenemos una idea. Un colega, que sospecho quién es… No quiero decir el nombre, pero empieza por A. Un aventajado en nuevas tecnologías. Dijo: 'Tío, me encanta. ¿La puedo grabar?'. Se la grabó en doble pletina, se la llevó y al día siguiente me dijo: 'Tengo un colega informático que la ha subido a Internet'. No le di importancia. Y, al cabo del tiempo, empezó a decir: 'Tío, que esto lo está escuchando la gente, que la gente se hace cintas'. Entonces nos pusieron otro nombre, los Power. Se viralizó, fue de mano en mano. Internet no tenía la fuerza que tiene ahora. Se iban grabando la cinta de uno en uno. Empezó en Barcelona, pero pasó a escucharse en Madrid. No sé cómo se hizo. Si se pretende hacer, no se hace.

Europa FM: No parece casualidad que el disco empiece con Incendio. Un verso de esta canción dice: "Hoy me paro a hacer balance de una vida pasada". A raíz de esto, ¿qué tienen en común los Estopa de la maqueta y los Estopa de ahora?

José y David: Tenemos los mismos principios, nos gustan las mismas cosas, tenemos los mismos amigos… Esas canciones nos siguen representando. Estamos muy orgullosos de nuestros yoes adolescentes. Éramos muy naive. Nos pensábamos que todo el mundo era bueno; lo seguimos pensando, pero menos. Si viajara en el tiempo y me encontrara a nuestros yoes del pasado, les diríamos: 'Buah, la que os espera, chavales'.

"Esas canciones nos siguen representando. [...] Nos pensábamos que todo el mundo era bueno; lo seguimos pensando, pero menos"

Europa FM: El disco rescata la gran mayoría de canciones de la maqueta, pero faltan algunas como Més vi o Feliz entre tus piernas.

David: No, Feliz entre tus piernas no se ha quedado fuera porque ya estaba. Esa se editó en el primer disco, un single aparte. Més vi es una canción inacabada. La hemos cantado alguna vez en algún bar, pero dura 30, 40 segundos. No tiene estatus de canción. "Més vi, vull més vi, fins emborratxar-me"... Joder, yo siempre hablando de lo mismo.

Europa FM: ¿Recordáis la intrahistoria de algún tema? Por ejemplo, de La cosa está muy mala.

José y David: Es la historia de un pasado que sigue vigente. En realidad, es un desgraciado que se va por ahí de noche y que no se quiere ir a casa. La cosa está muy mala, da igual cuándo leas esto.

Europa FM: Vuestra fama surgió en la época de los casetes y ahora lo seguís petando en la era de la inteligencia artificial. ¿Cómo se ha adaptado Estopa a todos estos cambios?

David: A la inteligencia artificial no nos hemos adaptado ni nos queremos adaptar porque, para hacer canciones, me parece un insulto a la inteligencia. Hay gente que la usa para hacer canciones, y esto debería saberse. Da vergüenza ajena, sobre todo las letras.

Sobre el uso de la IA en la música: "Me parece un insulto a la inteligencia"

José: Si escuchas algo musical hecho con IA, en conjunto suena que te cagas. Pero, si lo despiezas y escuchas la batería sola, suena horrible.

David: Y las letras son de vergüenza ajena. No quiero ir de engreído, pero leed a Machado, por favor. Y veréis que eso es otro deporte.

José: La IA no deja de fijarse en un banco de datos. Nuestro, de Metallica o de cualquier estilo musical. No es nada original.

David: A nosotros no nos molesta que lo hagan, pero allá ellos. Yo creo que la gente se va a cansar. Sí, va a sonar el tema un tiempo, pero esto va a ser de consumo rapidísimo. No se van a acordar del tema a la semana.

José: El ligero fallo humaniza. Lo que te eriza la piel es algo humano. Ese pellizco en el corazón, en el alma, en lo más profundo de tu ser...

Europa FM: Entrando en materia de la gira, la precompra del disco fue brutal. Dijisteis que las tiradas se agotaron "en segundos". ¿Esperabais una demanda tan alta? ¿Cómo se gestionó?

David: Hemos aprendido más de ventas y de marketing y de mierdas de estas en las últimas semanas...

José: Nosotros nos hemos dedicado a lo musical, no a esto de la precompra, el código… Había que explicarlo bien y ese esfuerzo nos tocaba un poco a nosotros.

David: Es una movida: tienes que comprarlo, luego te viene esa precompra que te viene con un ticket, tienes que entrar en estopa.com y ese ticket lo tienes que poner en un sitio. Si lo tengo que hacer yo, llamo a mi primo a que me lo haga. Somos unos garrulacos con esto que flipas.

José: Nuestra intención, el fondo que tenía esto, era que la gente que más nos escucha o más nos aprecia pudiera tener el premio de poder comprar las entradas de manera anticipada y que pudiera asegurar el tiro.

Europa FM: El repertorio de la gira incluirá muchos temas de la maqueta, pero ¿habrá alguna sorpresa? ¿Qué podemos esperar?

José y David: Haremos canciones de la maqueta. La maqueta va a sonar íntegra. La época de la maqueta era Tu calorro, Cacho a cacho, Ya no me acuerdo... Van a sonar nuestras mejores canciones. Nosotros vamos a hacer un concierto de dos horas y pico, como siempre. Si tenemos que rescatar Paseo, aunque no sea de esa época, la vamos a rescatar porque entendemos que tiene que estar. La gente sabe que no nos ponemos a hacer experimentos. Haremos el mejor repertorio posible.

Sobre sus cuatro conciertos en estadios: "Haremos el mejor repertorio posible"

Europa FM: ¿Quizás llevéis a algún invitado?

David: Beyoncé creo que va a venir [risas].

Europa FM: Un Eva Soriano, de repente...

David: Venga, Eva, no hay huevos.

José: Nosotros, en conciertos tan grandes, nunca hemos hecho ningún cameo con nadie porque entendemos que son conciertos en los que no queremos que falle nada.

David: En nuestro escenario, los cameos son los espíritus de los cantantes que han muerto, que nos gustan. Nosotros compartimos escenario con Michael Jackson, con Robe. Están ahí con nosotros, apoyándonos y diciéndonos: 'Bien, chavales. Cuidado, cuidado, que estás desafinando mucho…'. Me lo dicen, y no estamos mal de la cabeza. Podríamos estar peor.