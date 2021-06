Miki Núñez: “La victoria de Maneskin ha roto muchos prejuicios en Eurovisión”

Para premiar a los seguidores más fieles de Miki Nuñez, en Europa FM hemos hecho un concursazo para que los más afortunados puedan disfrutar de un showcase exclusivo del artista y conocerlo en persona. “Va a ser un concierto superíntimo, en formato acústico, van a haber preguntas, nos vamos a conocer perfectamente… Va a ser mucho más personal que un concierto normal y eso me encanta”, asegura Miki al empezar su entrevista con Europa FM.

“Después de un año y medio, ¿quién se ha quedado a escucharme?”

Llega a este encuentro seis meses después de lanzar al mercado su segundo disco, Iceberg. A estas alturas ya hemos podido comprobar que está siendo un éxito, tal como ocurrió con su debut Amuza, aunque Miki no lo tenía tan claro antes de lanzarlo: “Todo el mundo me dice que el segundo álbum es el peor”.

“En el caso de gente como yo, que ha venido de OT o de Eurovisión, en el primer disco tienes el foco ahí puesto y sabes que, les guste o no les guste, lo van a escuchar. Y ahora es ‘a ver quién narices se ha quedado a escucharme’, ¿después de un año y medio quién queda?”, se preguntó antes de sacarlo al mercado.

Ya no puede dudarlo. Le avalan los dos discos de platino y dos discos de oro que ha recibido recientemente que dejan claro que son muchos los que se ha quedado.

'Iceberg', un disco más tranquilo y más pop

Sobre las diferencias entre el debut Amuza e Iceberg, Miki nos cuenta que el primero lo hizo mucho más rápido, pidiendo ayuda a otros artistas para la composición de los temas.

“Iceberg ha sido más relajado, mucho más pensado. “Gracias” a la pandemia he tenido mucho más tiempo para escuchar las canciones, cambiar letras, reestructurar. decir 'esta sí, esta no'… Entonces es un disco más maduro en el que no he tenido miedo a meter más pop”.

Cómo nació 'Sin noticias de Gurb'

Sin noticias de Gurb está inspirada en la novela de Eduardo Mendoza del mismo nombre. Los padres de Miki le dieron este libro cuando era suficientemente mayor para entender el humor del autor, y a partir de aquí pasó a ser su libro favorito. ¿Quieres saber cómo lo convirtió en canción?

“Conocí a David Otero en unos premios y me dijo que quedásemos un día e hiciésemos algo. Y yo pensé ‘si quedo con David Otero para componer, ya puedo aprovechar y exprimir ese día como si no hubiese un mañana”, ha empezado explicando.

En ese momento, Miki pensó en lo que más le costaba componer, y era sobre historias ficticias: “Entonces David me dijo ‘vale, dime una película o un libro que te guste mucho’. Y le dije que mi libro preferido era Sin noticias de Gurb. Entonces él se giró y me dijo ‘el mío también’. Y entonces le dije ‘casémonos”, ha bromeado.

Pero bromas aparte, los dos artistas consiguieron plasmar en un solo día y en una sola canción toda la historia. La maqueta salió del tirón.

"Le dije a Blas que para mí era el ganador"

Esta es una entrevista casi postEurovisión con un representante de España en Eurovisión. Imposible no preguntarle al cantante que llevó La venda al festival de 2019, sobre los ganadores de esta edición, los italianos Maneskin.

“Me parece una apuesta superguay. Ellos ya eran un grupo consolidado en Italia, con millones de oyentes. Pero el hecho de cantar este estilo rock pop punk me parece perfecto para romper los estigmas de que es ser ‘una canción eurovisiva’. Han roto muchos prejuicios, ha explicado.

Sobre Blas Cantó, Miki explica que ha podido hablar con él después de Eurovisión: “Le dije que para nosotros era el ganador. Que se lo había currado muchísimo, que yo sé lo duro que es hacer lo que hizo él. Sé lo que es estar viviendo por y para esos tres minutos y que luego la posición no sea la esperada…. Y le dije que estábamos superorgullosos y que era un tobogán enorme para lanzarse a una piscina llena de éxitos”.

Gira 'Iceberg' (y también gira 'Amuza')

Tras un 2020 que ha supuesto un gran varapalo para la música en directo, con miles de giras y conciertos cancelados en todo el mundo, poco a poco la industria va viendo la luz.

Afortunadamente, Miki ha podido iniciar ya la gira Iceberg por salas, respetando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los asistentes y equipo técnico.

El artista ha explicado que está muy contento con poder volver a subirse a un escenario, aunque ha reconocido que las restricciones hacen que no sea económicamente rentable: “Es ir a no ganar [dinero]. Es ‘quiero hacer conciertos y quiero demostrar que la cultura es segura’, nada más [...] Son un montón de medidas necesarias, pero que espero que no haya que ponerlas pronto”.

Sobre si escucharemos nuevos temas en estos conciertos, Miki lo ha dejado muy claro: “Hemos sacado un disco nuevo hace poco y la gira Amuza no se pudo hacer. Es gira ‘Amucerg’, gira ‘Icemuza’. Entonces meter canciones nuevas cuando la gente no ha escuchado las anteriores en directo, no tiene sentido”.