Escucha cómo suena 'Discoteka', la canción de Lola Índigo y María Becerra

No te sorprendas si en las próximas semanas no paras de ver vídeos en redes de gente bailando a ritmo de Discoteka, la canción en la que colaboran Lola Índigo y María Becerra. Todavía no tiene fecha de estreno pero ya se pueden escuchar los primeros segundos gracias a adelantos que la madrileña ha publicado en TikTok. El más largo dura más de 40 segundos, aunque el oficial dura solo 26.

Lola Índigo presentó el tema el jueves 4 de agosto en el Puro Latino Fest de Puerto de Santa María y desde entonces no ha parado de cantarlo en los conciertos de su gira.

Las dos artistas coincidieron en el Festival Riverland de Asturias, Becerra subió al escenario a Lola Índigo. Cantaron juntas High, pero nadie se imaginaba el bombazo que tenían guardado. “Pronto la van a poder escuchar en todas las malditas radios”, gritó la argentina y a continuación Índigo dio la pista: "Pero sobre todo en la discoteca”. Después se lanzaron a cantar con el público algunas partes de su esperada canción.

Desde entonces, ni una ni otra han parado de hablar de su nuevo hit y en Twitter ya han hecho varias alusiones al tema que seguramente revolucione las discotecas antes de que acabe el verano.