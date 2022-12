Esta es la razón por la que Amaia Montero fue ingresada en una clínica hospitalaria

Los últimos movimientos de Amaia Montero han sido un enigma para sus fans, ya que un día compartió unos extraños posts en Instagram y poco después se daba la noticia de que la cantante había sido ingresada en la Clínica Universitaria de Navarra.

La revista Hola ha desvelado en exclusiva cuál fue el motivo por el que al exlíder de La oreja de Van Gogh necesitó pasar por un centro médico. Según recoge este medio, sufrió un fuerte ataque de ansiedad y estrés derivado de todo el trabajo que está haciendo últimamente para terminar todos los detalles de su próximo disco, que saldrá en 2023.

Inicialmente, este álbum iba a salir a principios de año, aunque por recomendación médico, se pospondrá un poco, ya que le han pedido que descanse.

Los inquietantes selfies de Amaia Montero

Sus fans comenzaron a sospechar que algo ocurría cuando compartió en Instagram unos posts muy extraños y unas frases inquietantes: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido ¿de que me sirve la vida?".

En la imagen, la artista aparecía mirando a cámara con un aspecto algo desaliñado, las ojeras marcadas y la mirada cansada, un rostro que sus fans no reconocieron y que despertó las peores sospechas sobre su estado de salud. Sus propios fans la animaron a pedir ayuda.

Ahora mismo, todo apunta a que Amaia Montero ya ha podido descansar y se encuentra lista para lanzar cuando ella pueda su próximo disco.