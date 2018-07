La estrecha amistad entre Antonio Orozco y Juanes da pie a un dúo

Antonio Orozco que el 24 de abril publicará una edición especial, con contenidos extras, de su álbum recopilatorio Diez, espera grabar en un próximo disco un dúo con el músico colombiano Juanes.

Para esta reedición de Diez, un trabajo que obtuvo ayer el Disco de Oro en España, se esperaba la aparición de Juanes, pero no fue posible ya que no cuadraban las fechas. No obstante, Orozco no se rinde y espera realizar este año cuando grabe su próximo disco, el dúo con el famoso colombiano.

La iniciativa de tal proyecto viene gracias a la gran amistad que hay entre ambos cantantes, hay que considerar que las discográficas no han intervenido en ningún momento. Esperamos ver pronto a este dúo triunfando en Latinoamérica y en España.