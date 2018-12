Ana Guerra presenta por sorpresa ‘Despierta’, un nuevo tema

Alessia Cara ha demostrado una vez más su talento tanto cantando temas propios como haciendo versiones. En esta ocasión la artista ha visitado los estudios de 'SiriusXM Hits 1' para hacer un espectacular 'medley' con algunos de los éxitos de Destiny's Child e interpretar en acústico 'Trust My Lonely', de su último álbum 'The Pains Of Growing'.