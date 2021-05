Eurovisión hace bromas con el gallo de Manel Navarro en la primera semifinal

La primera semifinal de Eurovisión fue una sucesión de actuaciones, aunque hubo también hueco para los vídeos.

La cita de este martes, de la que salieron finalistas Noruega, Israel, Rusia, Azerbaiyán, Malta, Chipre, Lituania, Suecia, Bélgica y Ucrania, brindó la oportunidad a la presentadora NikkieTutorials de dar una serie de consejos a los participantes.

La joven danesa, famosa por ser una de las influencer de belleza más conocidas de todo el mundo, dio las claves para no ganar Eurovisión y una de esas claves es desafinar. ¿Y qué mejor ejemplo que el español Manel Navarro y su Do It For Your Lover para ilustrar esta recomendación? Ninguno.

El famoso gallo de Manel ha vuelto a Eurovisión cuatro años después. "No dudes de ti mismo pero nunca culpes a los demás", dijo la influencer para dar paso a la actuación en la que se le escucha desafinar. Y continúa: "Sí, tu nota alta estuvo fuera de tono y no, cariño, no, no fue tu micrófono. Millones de personas escucharon que fuiste realmente tú no ganando y cantando". Puedes ver el momento a partir del minuto 1:15.

De qué quedó Manel Navarro

El gallo le pasó factura a Manel Navarro. El español solo consiguió cinco puntos en la ceremonia de 2017. Esos cinco puntos lo dejaron último de la tabla.