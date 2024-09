Las exigencias de Music Bank al Real Madrid por la cancelación del festival de 'k-pop' en el Bernabéu

Te interesa Por qué el Real Madrid ha cancelado los conciertos en el Bernabéu de Aitana o Lola Índigo

Music Bank es un festival de música k-pop que iba a tener lugar el 12 de octubre de 2024 en el Santiago Bernabéu, aunque ahora su celebración se encuentra en stand-by por la cancelación de todos los conciertos en el campo de fútbol del Real Madrid, que también ha afectado a los cantantes españoles Aitana, Lola Índigo y Dellafuente.

Los artistas que confeccionan el cartel de Music Bank son varios, y todos pertenecen al mundo de la música k-pop: Enhypen, aespa, Boynextdoor, Riize, NMIXX, Kiss Of Life, Mamamoo+ y P1Harmony. Todos ellos, los organizadores del evento y los fans que compraron entradas siguen sin tener una solución, y por ello Music Bank se ha pronunciado públicamente con un durísimo comunicado dirigido al Real Madrid.

Las exigencias de Music Bank al Real Madrid

El festival critica al club deportivo por no haberles informado de la cancelación. "Los organizadores locales en Madrid, tanto como los organizadores en Corea, no recibieron ninguna notificación oficial por parte de Real Madrid acerca de la cancelación del concierto Music Bank, previamente programado para el 12 de octubre de 2024. Esta es una acción muy impactante e incomprensible", dice el texto, que señala que todavía no han recibido ninguna explicación.

Así, lo primero que solicitan los organizadores es una explicación oficial, ya que el Real Madrid informó en su comunicado de que Music Bank era el único concierto que se suspendía sin reprogramar la fecha de organización. "El equipo declara que no puede aceptar esta decisión arbitraria impuesta sin ninguna consulta previa. Exigimos una explicación oficial y una disculpa por parte de Real Madrid".

También exigen que el Real Madrid se haga cargo de los prejuicios que ocasiona la decisión de suspender el concierto: "Exigimos firmemente que Real Madrid asuma completa responsabilidad ética y económica por las pérdidas sufridas por los fans de k-pop y los artistas de k-pop, quienes han invertido una cantidad considerable de tiempo y dinero para ver el concierto en el Bernabéu", continúa la declaración.

Por último, Music Bank pide que se celebre el concierto para la fecha programada inicialmente, el 12 de octubre: "El equipo de producción de Music Bank tiene la capacidad y la voluntad de hacer todo lo posible para no decepcionar a los fans de k-pop que esperan el concierto en el Bernabéu, ajustando (o acortando) la duración del evento y minimizando el ruido en los alrededores", añade el texto.

De momento, el club de fútbol no ha respondido públicamente al comunicado.