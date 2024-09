Por qué el Real Madrid ha cancelado los conciertos en el Bernabéu de Aitana o Lola Índigo

Te interesa Cuánta capacidad tienen el Santiago Bernabéu, el Cívitas Metropolitano y el Wizink Center para conciertos

El Real Madrid C. F. ha lanzado un comunicado a través de sus redes sociales donde explica la decisión de haber suspendido todos sus espectáculos musicales hasta, al menos, marzo de 2025.

"Esta decisión forma parte del conjunto de medidas que viene tomando el club para que durante los conciertos se verifique el estricto cumplimiento de la normativa municipal vigente", asegura en relación con los múltiples problemas acústicos que experimenta el Bernabéu.

Anterior a esta decisión, el Ayuntamiento de Madrid y el club deportivo acordaron que los próximos conciertos en el Bernabéu acaben como tarde a las 23:00 hora local. Una hora antes de la medianoche, la música debe haber finalizado para el descanso de los residentes. Pero parece que esta medida no ha sido suficiente.

"A pesar de las condiciones de insonorización del estadio Santiago Bernabéu y de las medidas de refuerzo que se vienen acometiendo, el cumplimiento de dicha normativa por parte de los distintos organizadores y promotores se ha visto afectado por el gran desafío que les ha supuesto a los mismos tener en cuenta todos sus preceptos", dice el club en su comunicado.

El presidente de la Asociación de Perjudicados por el Bernabéu, Enrique Martínez de Azagra, aseguró a EFE que "se están incumpliendo todos los límites razonables del ruido" con unos niveles "asombrosos" de superación de decibelios y "lo que tienen que hacer es cerrar el estadio para este tipo de actividades que no están licenciadas, no tienen licencia, no está insonorizado".

Ahora, el Real Madrid asegura que "seguirá trabajando de cara a que durante los conciertos se den las condiciones precisas en la producción y emisión de sonido que permitan celebrar conciertos en nuestro estadio".

Los conciertos afectados

Aitana, Lola Índigo, Dellafuente y el festival Music Bank tenían agendados espectáculos durante ese periodo de tiempo en el Bernabéu, y se están viendo obligados a tomar medidas urgentes y a valorar alternativas. Aun así, el Real Madrid ha adelantado qué pasará con estos conciertos para tranquilizar a los miles de fans que han comprado entradas.

"Próximamente se anunciarán las nuevas fechas y detalles de Dellafuente y Aitana, previstos inicialmente para el 15 de noviembre y el 28 y 29 de diciembre de 2024 respectivamente, y de Lola Índigo, previsto para el 22 de marzo de 2025. En el caso de Music Bank, que iba a tener lugar el 12 de octubre de 2024, se cancela definitivamente", informa el club.

Y zanja: "El Real Madrid continuará colaborando con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid por la sostenibilidad y la convivencia, y su objetivo será siempre que las actividades del estadio garanticen su compromiso con la ciudad de Madrid y resulten beneficiosas para su entorno".

Fecha de regreso confusa

Los artistas tienen que reorganizar sus espectáculos, teniendo en cuenta que se desconoce la fecha exacta en la que el estadio volverá a estar disponible para los conciertos.

Según opina José Manuel Paredes, portavoz de la Asociación de Perjudicados por el Bernabéu, duda de que el Bernabéu vuelva para marzo de 2025: "No creemos que en seis meses vaya a estar habilitado", ha asegurado a Onda Cero. "La situación era insostenible y la responsabilidad de que se suspendan los conciertos no es nuestra, es de quien diseñó un estadio que no cumple ningún límite y del que el ruido se escapa de una forma increíble", añade.