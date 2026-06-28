Un experto analiza la playlist de la Selección Española para el Mundial: "La omnipresencia masculina reafirma un sesgo"

La Selección Española Masculina de Fútbol ha seleccionado 46 canciones que les motivan durante el Mundial 2026. Por supuesto, las redes sociales se han llenado de comentarios negativos sobre la playlist, pues la gran mayoría de temas son de género urbano y están interpretados por artistas masculinos extranjeros.

De las 46 canciones, siete son de Bad Bunny, tres de Quevedo, dos de Feid y otras dos de Drake. Destacan, por contraste, Billie Jean de Michael Jackson y las menciones a Aitana y Rosalía, las únicas artistas femeninas presentes en la playlist con temas solistas. Ni siquiera aparece Shakira, quien está dando mucho de qué hablar con su himno Dai Dai.

Para entender este fenómeno, en Europa FM hemos contactado con el experto en cultura pop SergioOpina, quien no le otorga ninguna importancia a la falta de "artistas de origen español", pero sí a la nula diversidad musical y a la escasez de cantantes femeninas.

"La intersección entre la primacía del reguetón/trap y la omnipresencia masculina sugiere un sesgo por parte del usuario promedio en España, abocado a un retrato sumamente reductivista de la música"

"Únicamente dos de las 46 composiciones (excluyendo colaboraciones) están integradas por artistas femeninas como intérpretes protagónicas. ¡Un 4,3%! Esta problemática, tan en consonancia con la asfixiante preponderancia masculina del 'Top 50: España' de Spotify, pone de manifiesto una predisposición expulsante de las artistas, productoras e intérpretes femeninas con respecto al eje de la cultura popular y de la memoria colectiva española", destaca.

Por otro lado, SergioOpina critica que "la diversificación de corrientes musicales brilla por su ausencia" entre las canciones elegidas por la Roja: "Más de un 50 % son tipificables en el espectro paraguas de lo urbano, es decir, predominantemente reguetón y trap. En este contexto, la intersección entre la primacía del reguetón/trap y la omnipresencia masculina sugiere (más bien, reafirma) un sesgo por parte del usuario promedio sujeto al algoritmo en Spotify en España, abocado a un retrato sumamente reductivista ya no únicamente de la música, también de la cultura popular", opina el experto.

Sin embargo, SergioOpina señala "la importancia de desdibujar y someter a cuestionamiento las categorías de alta cultura y baja cultura a la hora de analizar selecciones musicales". En este sentido, considera fundamental evitar "sesgos clasistas", aunque eso no exime de señalar otras problemáticas como las de género y diversidad musical.

Las 46 canciones de la Selección Española para el Mundial 2026

Movistar Plus Deportes compartió en redes sociales el listado con las canciones elegidas por la Selección Española Masculina de Fútbol para el Mundial 2026: