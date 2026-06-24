Así suena la versión en español de 'Dai Dai', el himno del Mundial 2026 de Shakira

Shakira, en el videoclip de 'Dai Dai' | VEVO

Tras varias semanas de competición en las que los aficionados al fútbol han disfrutado del mayor evento de este deporte, Shakira ha estrenado la versión en español de Dai Dai, el himno oficial del Mundial 2026 compuesto junto a Burna Boy.

Una primicia que ha publicado Telemundo, la cadena estadounidense de habla hispana, durante el partido que ha enfrentado a las selecciones de Colombia y de la República Democrática del Congo en la fase de grupos de la competición.

Además, la colombiana ha disfrutado de una doble alegría, ya que la selección cafetera se ha impuesto por 1-0 a la República Democrática del Congo.

Se trata de la tercera versión de la canción, ya que el pasado 12 de junio los dos artistas publicaron en sus canales oficiales de YouTube el remix en versión electrónica a cargo de Clean Bandit, regalando una voz propia a los aficionados hispanohablantes.

Un tema bailable y pegadizo que encaja a la perfección con el espíritu futbolero del Mundial 2026, dando un mensaje global y multicultural alrededor del deporte con un estribillo en varios idiomas y frases como Lo que te rompió una vez te hizo fuerte (fuerte) o Estás a punto de alcanzar la gloria.

Además, la de Barranquilla ha dejado como colofón para este nuevo hito en su carrera la interpretación de la versión en español de Dai Dai para el domingo 19 de julio, cuando se celebre la gran final del Mundial 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium) ante más de 82.000 espectadores.

Letra en español de 'Dai Dai'

Sabías desde el día en que naciste

Que aquí en este lugar perteneces

Has sido valiente todo este tiempo

Lo que te rompió una vez te hizo fuerte (fuerte)

-

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos (ow)

-

Ven, sigue tu deseo

Donde hay voluntad, hay un camino

Eres el dueño de ese fuego

Nadie puede quitártelo

Sudor y sangre para escribir tu historia

Así es como abriste el camino

Estás a punto de alcanzar la gloria

Solo un paso más

-

Todos los altibajos

Todas las lágrimas y el dolor

Has estado ahí en todo, has pasado por todo

Solo hazlo de nuevo

Ahora tienes que creer (creo)

Porque sabes lo que se necesita

Para vivir mi sueño

En la cima de tu juego

-

Siente, tienes todo lo que necesitas

Ahora trátalo como si lo quisieras

Justo como lo quieres

Dale, no olvides lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabes

-

La energía es contagiosa (ya sabes)

Y nunca nos falla (no, no)

Nadie se está cansando (yo sé)

Porque tienes ese fuego (ayo)

Sueña un poco más alto

Vamos, vamos, vamos

-

Hemos tomado todo lo que nuestros corazones pueden sostener

No podemos aferrarnos al pasado ya más (mm)

De la tierra y las lágrimas, hacemos oro

Somos más que carne y huesos

-

Todos los altibajos (altibajos)

Todas las lágrimas y el dolor

Has estado ahí en todo, has pasado por todo

Solo hazlo de nuevo

Ahora tienes que creer (creo)

Porque sabes lo que se necesita

Para vivir mi sueño

En la cima de tu juego

-

Siente, tienes todo lo que necesitas

Ahora trátalo como si lo quisieras

Justo como lo quieres

Dale, no olvides lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabes

-

Pelé, Maradona, Maldini, Romário

Cristiano Ronaldo

El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká

Messi, Mbappé, Salah

Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia

EE. UU., Inglaterra, Alemania, Francia

Sudáfrica, España, México, Japón

Corea, Países Bajos

-

Sabías desde el día en que naciste

Aquí en este lugar perteneces

Has sido valiente todo este tiempo

Lo que te rompió una vez te hizo fuerte (ow)

-

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

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Fuente: letras.com