Así suena la versión en español de 'Dai Dai', el himno del Mundial 2026 de Shakira
Ya ha llegado la versión en español de Dai Dai, la canción Shakira y Burna Boy elegida como himno oficial del Mundial 2026, poniendo voz a todos los aficionados al fútbol del mundo hispanohablante.
Shakira confirma que cantará 'Sale el Sol' en sus conciertos en Madrid
Shakira hace cambios en el setlist de su gira para los conciertos en Estados Unidos
Tras varias semanas de competición en las que los aficionados al fútbol han disfrutado del mayor evento de este deporte, Shakira ha estrenado la versión en español de Dai Dai, el himno oficial del Mundial 2026 compuesto junto a Burna Boy.
Una primicia que ha publicado Telemundo, la cadena estadounidense de habla hispana, durante el partido que ha enfrentado a las selecciones de Colombia y de la República Democrática del Congo en la fase de grupos de la competición.
Además, la colombiana ha disfrutado de una doble alegría, ya que la selección cafetera se ha impuesto por 1-0 a la República Democrática del Congo.
Se trata de la tercera versión de la canción, ya que el pasado 12 de junio los dos artistas publicaron en sus canales oficiales de YouTube el remix en versión electrónica a cargo de Clean Bandit, regalando una voz propia a los aficionados hispanohablantes.
Un tema bailable y pegadizo que encaja a la perfección con el espíritu futbolero del Mundial 2026, dando un mensaje global y multicultural alrededor del deporte con un estribillo en varios idiomas y frases como Lo que te rompió una vez te hizo fuerte (fuerte) o Estás a punto de alcanzar la gloria.
Además, la de Barranquilla ha dejado como colofón para este nuevo hito en su carrera la interpretación de la versión en español de Dai Dai para el domingo 19 de julio, cuando se celebre la gran final del Mundial 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium) ante más de 82.000 espectadores.
Letra en español de 'Dai Dai'
Sabías desde el día en que naciste
Que aquí en este lugar perteneces
Has sido valiente todo este tiempo
Lo que te rompió una vez te hizo fuerte (fuerte)
-
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos (ow)
-
Ven, sigue tu deseo
Donde hay voluntad, hay un camino
Eres el dueño de ese fuego
Nadie puede quitártelo
Sudor y sangre para escribir tu historia
Así es como abriste el camino
Estás a punto de alcanzar la gloria
Solo un paso más
-
Todos los altibajos
Todas las lágrimas y el dolor
Has estado ahí en todo, has pasado por todo
Solo hazlo de nuevo
Ahora tienes que creer (creo)
Porque sabes lo que se necesita
Para vivir mi sueño
En la cima de tu juego
-
Siente, tienes todo lo que necesitas
Ahora trátalo como si lo quisieras
Justo como lo quieres
Dale, no olvides lo que vales
Juega como tú sabes
Como tú sabes
-
La energía es contagiosa (ya sabes)
Y nunca nos falla (no, no)
Nadie se está cansando (yo sé)
Porque tienes ese fuego (ayo)
Sueña un poco más alto
Vamos, vamos, vamos
-
Hemos tomado todo lo que nuestros corazones pueden sostener
No podemos aferrarnos al pasado ya más (mm)
De la tierra y las lágrimas, hacemos oro
Somos más que carne y huesos
-
Todos los altibajos (altibajos)
Todas las lágrimas y el dolor
Has estado ahí en todo, has pasado por todo
Solo hazlo de nuevo
Ahora tienes que creer (creo)
Porque sabes lo que se necesita
Para vivir mi sueño
En la cima de tu juego
-
Siente, tienes todo lo que necesitas
Ahora trátalo como si lo quisieras
Justo como lo quieres
Dale, no olvides lo que vales
Juega como tú sabes
Como tú sabes
-
Pelé, Maradona, Maldini, Romário
Cristiano Ronaldo
El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká
Messi, Mbappé, Salah
Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia
EE. UU., Inglaterra, Alemania, Francia
Sudáfrica, España, México, Japón
Corea, Países Bajos
-
Sabías desde el día en que naciste
Aquí en este lugar perteneces
Has sido valiente todo este tiempo
Lo que te rompió una vez te hizo fuerte (ow)
-
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
-
Fuente: letras.com