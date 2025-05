Fans de Rosalía descubren los nombres de cuatro posibles canciones de su nuevo álbum

Rosalía está jugando al despiste en sus redes sociales con publicaciones y dando pasos que sus fans no pasan desapercibidos. Y es que parece que muy pronto tendremos el cuarto álbum de la artista, pero de momento no hay nada claro.

No obstante, que no haya confirmaciones no es un obstáculos para los fans de la intérprete de Candy. Los seguidores no paran máquinas e investigan al dedillo cada detalle relacionado con la cantante. Así podrían haber descubierto el nombre del nuevo disco de la artista.

Y, ahora, fans de Rosalía han desvelado el nombre de tres canciones que la cantante todavía no ha estrenado, las cuales asocian al trackist del cuarto álbum.

Los temas inéditos de Rosalía, registrados en derechos de autor

Tal es el rastreo a Rosalía que algunos fans han descubierto que en ASCAP, la Organización de Derechos de autor de Estados Unidos, hay cuatro canciones inéditas de la catalana registradas.

En este portal aparece mucha de la discografía de la artista, pero también tres nombres de temas no publicados todavía: No more dramah, La vida es chula, Sao Luis y Carcelera.

No more dramah está escrita por la propia Rosalía junto a Sergio Aparicio y Héctor Isac Ramón; Sao Luis es de la artista junto a Ravid Goldschmidt; La vida es chula también corre a cargo de Rosalía, pero esta vez junto a Octavio Bugni y Guillem Ibáñez, y Carcelera está creada por Rosalía junto a Pablo Díaz, más conocido como El Guincho.

Por supuesto, esta información no ha pasado desapercibida para los fans de la cantante, quienes ya han comentado los nombres y los creadores de los temas. ¿Serán de verdad canciones de R4?