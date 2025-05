Los fans de Rosalía ya saben cómo se va a llamar su nuevo disco

La espera se está haciendo larga. Uno de los propósitos de Año nuevo de Rosalía era sacar disco este 2025 y, aunque todavía queda tiempo para que cumpla su promesa, los fans están ansiosos por conocer novedades.

Así, las redes sociales se han convertido en los últimos meses en un hervidero de teorías y conjeturas sobre el universo visual de este nuevo LP. Su paso por Nueva York para trabajar con productores como Noah Goldstein o Dylan Patrice Wiggins despertó las especulaciones sobre un sonido más rockero, pero no hay absolutamente ninguna certeza al respecto.

Sobre lo que sí que hay alguna evidencia más es acerca del título de este cuarto disco de estudio. Hace un tiempo, el compositor y doctor por la Universidad Complutense Daniel Gómez Sánchez —que basó su tesis en la obra de la artista— aventuraba que este nuevo álbum se llamaría Rosalía y que supondría una autoafirmación de su identidad. No había muchas más pistas que una foto en las redes sociales, publicada por la propia cantante, en la que veíamos su nombre escrito con una especie de cables.

De holamotomami a holarosalía

Pero ahora hay más pruebas que apuntan en la misma dirección. Los fans más fieles se han percatado de la existencia de una cuenta recién creada en Instagram con el nombre holarosalía. Es privada, no tiene publicaciones, tampoco seguidores, ni seguidos. Por no tener, no tiene ni siquiera foto de perfil. Pero el user name de esta página en blanco es lo que ha hecho saltar todas las alarmas. Y para entenderlo hay que echar la vista atrás.

En el mismo momento que Rosalía anunció que su tercer LP se llamaría Motomami salió a la luz una cuenta secundaría de la artista en Instagram que se llamaba holamotomami. Ahí estuvo compartiendo fotos inéditas de los rodajes, preparativos de la gira, bocetos, dibujos... Era como una colección visual de su Motomami era.

¿Y por qué dan por hecho los fans que esta cuenta es de Rosalía? Pues porque hace solo unos días su hermana Pilar publicaba en sus propias redes una foto de una cartulina pintada con graffitis entre los que se puede leer holarosalía.

Más sospechoso todavía que, minutos después de publicar la foto en Instagram, la eliminase de manera ipso facta. ¿Sabía que con ese despiste estaba dejando claro que el nuevo disco de Rosalía se iba a llamar Rosalía?