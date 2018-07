Se filtra la demo de 'Can I' de Drake y Beyoncé

Hace unos días se conocía la noticia de una posible colaboración entre Beyoncé y Drake para el nuevo disco de él. Ahora se ha producido una filtración que tendría que ver con el duo y un tema llamado Can I.

Drake y Beyoncé ya habían cantado juntos para el álbum homónimo de la diva, con el tema Mine. Ahora se suma la voz de Sal Houdini y han dado forma a la canción que lleva el nombre de Can I y que se ha filtrado en las últimas horas.

No se sabe si este tema podría estar incluído en el próximo proyecto de Drake, Views from the 6, ni tampoco si la misma canción está terminada.

Sal Houdini podría tener algo que ver con la filtración, parece que accidentalmente, ya que compartió en su cuenta de Instagram un mensaje en que decía que no era su intención y pedía a sus fans denunciar los links con el tema. Se está intentando por todos los medios de borrar Can I de la red.