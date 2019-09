Un año más la cadena MTV ha celebrado su mítica gala MTV Video Music Awards. El Barclay Center de Brooklyn fue testigo de la edición número 29 de los reconocidos 'VMA'donde desfilaron y se dejaron ver numerosísimas estrellas del pop, del mundo de la música en general o los rostros más conocidos de la televisión y la gran pantalla. La mismísima Lady Gaga fue la encargada de abrir el evento interpretando su nuevo single Applause con un show de los suyos, con cara pintada incluída, varios cambios de peluca, vestuario y acabando la actuación semidesnuda con dos conchas en sus pechos... Así es Gaga, ¡dando siempre la nota!

Allí la diva del pop se encontró con Katy Perry, quién también presentó su nuevo tema Roar en primicia desde un ring de boxeo. La cantante, al igual que Madonna hace unos días, se ha sumado al 'grilzz' y lució diamantes y oro entre sus dientes. ¡Ninguna podría ser reina de la discreción!

Miley Cyrus no podía faltar al evento del momento, donde quiso lucir una guisa de lo más infantiloide con dos moñitos en su cabeza. Además, protagonizó un auténtico show muy provocativo sacando su lado más salvaje en el escenario interpretando We Can't Stop con un bikini color piel y rodeada de ositos de peluche. Una de las sorpresas de la noche fue cuando empezaron a sonar los acordes de Blurred lines y apareció Robin Thicke en el escenario para interpretar el tema junto a Miley.

El rapero Macklemore y el productor Ryan Lewis tampoco pasaron desapercibidos con su interpretación de Same Love, un pretendido himno gay, que ha sido premiado como mejor vídeo "con mensaje social". "Los derechos de los gays son derechos humanos. No hay separación", proclamó Macklemore al recibir el galardón.

Por su parte, Selena Gómez optó por un elegante vestido de Versace y fue la primera galardonada de la noche haciéndose con el premio al mejor tema pop por Come & Get It. Entre los numerosos asistentes, pudimos ver a Rita Ora vestida de Alexandre Vauthier con un vestido con una cola de plumas interminable. Por su parte Taylor Swift ver de lo más sensual con un vestido de Hervé Léger y ondas en el pelo.

Otro de los galardonados que no podía faltar a la cita fue Bruno Mars, el artista se hizo con dos estatuillas, mejor vídeo y mejor coreografía por Treasure.

Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne, Zayn Malik y Harry Styles, los integrantes de One Direction, tampoco se perdieron la esperadísima gala y se hicieron con el galardón de mejor canción del verano por 'Best Song Ever'. De lo más sonriente se mostraron los chicos de '1D' durante la gala, en la alfombra roja, atentiendo a los medios y todos los seguidores que se agolpaban a las puertas del Barclays Center de Nueva York.

Una de las mejores actuaciones de la noche fue sin duda la del elegantísimo Justin Timberlake, quince minutos repasando los éxitos de su carrera en solitario y junto a su ex grupo N Sync, que aparecieron por sorpresa en el escenario aunque este reencuentro ya era un secreto a voces. Timberlake fue el ganador del Michael Jackson Video Vanguard y dedicó su premio al mejor vídeo del año a sus cuatro ex compañeros, ¡todo un gesto por su parte!.

La gala fue comentadísima a través de las redes sociales, llegando a ser trending topic. Un día después y con resaca de VMA aún no sabemos quién dió más la nota... ¿Miley Cyrus, Lady Gaga o Katy Perry? Para refrescar la memoria, aquí te dejamos toda la lista de galardonados. ¡Enhorabuena a todos!

Video del año: Justin Timberlake, Mirrors'.

Mejor colaboración: Pink junto a Nate Ruess, 'Just Give Me A Reason'.

Mejor Video Rock: 30 Seconds to Mars, 'Up in the Air'.

Mejor Video Pop: Selena Gómez, 'Come and Get It'.

Mejor Dirección de Arte: Janelle Monae feat. Erykah Badu, 'Q.U.E.E.N'.

Mejor Dirección: Justin Timberlake, 'Suit and Tie'.

Mejor Coreografía: Bruno Mars, 'Treasure'.

Mejores Efectos Visuales: Capital Cities, 'Safe and Sound'.

Mejor Cinematografía: Macklemore & Ryan Lewis feat. Ray Dalton, 'Can’t Hold Us'.

Mejor Edición: Justin Timberlake, 'Mirrors'.

Mejor Video Hip Hop: Macklemore & Ryan Lewis, 'Can’t Hold Us'.

Mejor Video Femenino: Taylor Swift, 'I Knew You Were Trouble'.

Mejor Video con Mensaje Social: Macklemore & Ryan Lewis, feat. Mary Lambert, 'Same Love'.

Mejor Canción del Verano: One Direction, 'Best Song Ever'.

Artista Para Ver: Austin Mahone.

Mejor Video Masculino: Bruno Mars, 'Locked Out of Heaven'.

Michael Jackson Video Vanguard: Justin Timberlake

A continuación puedes ver todas las actuaciones de la gala: