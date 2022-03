Gigi d'Agostino habla de su grave enfermedad: "Es terrible adaptarse a los gritos y llantos de dolor"

Luigino Celestino D'Agostino, conocido como Gigi D’Agostino, tuvo un gran éxito durante la década de los 90 convirtiéndose en uno de los grandes exponentes del 'italo-dance'.

A sus 54 años, el italiano se ha visto obligado a cesar su actividad profesional, al menos durante un tiempo, debido a la enfermedad que padece.

En diciembre de 2021, el DJ y productor publicó un comunicado en redes sociales anunciando esta triste noticia: "Lamentablemente, desde hace algunos meses estoy luchando contra una grave enfermedad que me ha golpeado de forma agresiva... Es un dolor constante, no me da paz. El sufrimiento me consume, me ha dejado muy débil. Pero sigo luchando, espero encontrar algún alivio".

Debido al gran apoyo que recibió por parte de sus seguidores, semanas más tarde volvió a publicar otro mensaje, esta vez acompañado de una imagen en la que se le puede ver caminando con dificultades por un pasillo, ayudado de un andador.

"Espero que este nuevo año me de un poco de paz y fuerza. Un abrazo de cosas lindas para todos vosotros. Gracias por vuestros pensamientos. Mucho amor".

El DJ y periodista Trino Treviño ha dado más datos sobre el estado de salud de Gigi d'Agostino. Ha compartido el mensaje que el DJ italiano publicó en su foro con motivo del 20 aniversario de su comunidad online.

"Lamentablemente mis condiciones no han mejorado pero esto feliz porque no ha habido empeoramiento. Quiero pensar que es una buena señal. Por supuesto, el sufrimiento consume y es terrible adaptarse a los gritos y llantos de dolor. Pero mis pensamientos, incluso en los momentos más oscuros, están en el día en el que comenzaré a sentir las primeras señales de alivio. Quiero creer que así será", ha concluido.