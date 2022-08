Harry Styles revela el curioso uso que hace de Instagram

Harry Styles se ha convertido con solo 28 años en uno de los músicos más relevantes de la escena pop actual.

Este joven, que comenzó su carrera hace ya 10 años con la banda One Direction, no solo es un cantante de éxito, también ha incursionado en el mundo del cine en películas como Dunkerque y Ethernals.

Debido a su gran carrera, no es de extrañar que sea portada del número de septiembre de la revista Rolling Stones, que lo ha bautizado como el hombre más deseado del momento. Sytles posa para la fotógrafa Amanda Fordyce y charla con la periodista Brittany Spanos sobre su carrera musical, cinematográfica y su faceta personal.

En esta línea confiesa que no le gustan las redes sociales y no estar presente le sirve de gran ayuda. "Nunca hablo de mi vida fuera de la publicidad en mi trabajo y he descubierto que me beneficia positivamente".

Mantener su privacidad no es el único motivo por le que se mantiene alejado de las redes sociales. La gran motivación de Harry Styles para abstenerse de usar redes sociales es la toxicidad que siente que aportan y que ha vivido él mismo en algunas ocasiones.

El cantante nunca ha tenido Tik Tok y piensa que Twitter es "una tormenta de mierda de personas tratando se ser horribles con otras personas". Sin embargo, hay una red social que sí que utiliza, Instagram. Lo sorprendente es para qué lo hace.

Harry Styles usa Instagram para ver post de plantas y arquitectura.

Su carrera como actor continúa

El cantante también habla en la entrevista de su carrera actoral sobre todo tras el rodaje rodaje de My policeman y Don't worry Darling, esta última dirigida por su novia Olivia Wilde.

Styles cuenta la diferencia entre ambos mundos: "En la música, hay una respuesta inmediata a lo que haces. Terminas una canción y las personas aplauden. Cuando están grabando y dicen 'corten' hay una parte de ti que espera que aplaudan pero no lo hacen. Todo el mundo, obviamente, regresa a su trabajo y tú te quedas como 'Oh, mierda, ¿Lo habré hecho tan mal?".

A pesar de las diferencias, el cantante está convencido de que quiere volver a actuar de nuevo. Las películas My Policeman y Don't worry Darling llevarán al cantante a la alfombra roja de los festivales de cine de Venecia y Toronto.