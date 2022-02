La historia de Antonio Orozco, de la trágica muerte de su padre a la nominación al Goya a Mejor canción

Que me busquen por dentro, la canción de la película El cover, ópera prima de Secun de la Rosa, podría darle a Antonio Orozco su primer Goya. El cantante de 49 años es candidato en la categoría de Mejor canción original.

Comparte nominación con Àngel Leiro, Jean-Paul Dupeyron y Xavier Capellas, compositores de Burst Out (Álbum de posguerra); con Derby Motoreta's Burrito Kachimba, autores de Las leyes de la frontera (Las leyes de la frontera); y con María José Llergo, compositora e intérprete de Te espera el mar (Mediterráneo).

El actor Àlex Monner interpreta Que me busquen por dentro en El Cover, aunque el videoclip tiene como protagonista a Antonio Orozco. En este se mezclan las imágenes del cantante con escenas de la película, que narra la vida de aquellos artistas cuyo trabajo consiste en interpretar los clásicos de los grandes cantantes y compositores en bares y hoteles de Benidorm.

Esta nominación (independientemente de si gana o no) es un broche a una carrera marcada por el esfuerzo y la constancia. Los inicios de Antonio Orozco no fueron fáciles, además el cantante se ha enfrentado a duros episodios en su vida. Uno de ellos, la muerte de su padre cuando tenía 21 años, que le dejó una espinita clavada. “Mi padre no me vio triunfar”, declaró en una entrevista tras la publicar el disco Destino.

Pese a los baches, Antonio Orozco es un disfrutón que afronta la vida con optimismo, y al que le acompañan sus dos alegrías. Son sus hijos y la recién llegada Antonella.

Una familia de origen humilde

Cuando era pequeño, Antonio Orozco vivía en una de las calles más caras de Barcelona, donde actualmente residen Shakira y Piqué. Sin embargo, su casa no era una de las mansiones del lugar, al contrario, vivía en una casita anexa a la mansión de una adinerada familia. Sus padres trabajaban en el servicio.

En el programa de Bertín Osborne Mi casa es la tuya, Antonio Orozco quiso destacar la admirable capacidad de trabajo de su madre. "No hay ni un solo día de su vida que no se haya levantado a las 7 de la mañana para ir a trabajar".

En esa época ya soñaba con ser cantante. Su padre, que era obrero, le compró su primera guitarra. “Era una Valeriano Bernal. Le costó 93.000 pesetas y la fuimos a buscar a la trastienda de una peluquería. Pero me la hizo pagar con tres meses de trabajo a su vera en una obra. Todavía la tengo conmigo. Es canela y se llama Rosario, como mi abuela”, contó en El País.

Aprendió a tocar por malagueñas, bulerías, soleás, tientos y tarantas, que luego se fueron con riffs rockeros y baladas hasta llegar a su música actual.

Antonio Orozco lamenta que su padre no pudo verlo triunfar. Murió con 43 años al caer de in andamio. El ahora cantante tenía en aquel momento 21 años y sus hermanos 16 y 10. “Inmediatamente tuve que meterme a trabajar para ayudar a mi madre en casa”.

Su primera canción se la dedicó a su padre. Tenía 13 años y la tituló Necesito libertad. Habla de una discusión recurrente que tenían en la familia, o más concretamente su padre y su madre. “Él estaba hasta los cojones de todo, me imagino. Y ella, pobre, se quejaba de sus ausencias”.

La trágica muerte su exmujer

Otro episodio que ha marcado la vida de Antonio Orozco fue la muerte de su exmujer. Susana Prat, madre de su hijo Jan. Falleció en 2017 a causa de un cáncer de cuello de útero. Tenía 44 años.

Quien dio la noticia fue María Orellana, la pareja del cantante Antonio Carmona, que se despidió de su amiga a través de su cuenta de Instagram “Hoy que tu cuerpo ha dicho hasta aquí he llegado, pero hoy te siento como nunca… veo esa mirada que tanto me taladraba el alma en cada sitio a donde miro… escucho tu sonrisa, huelo tu aroma, siento tu abrazo, estás aquí… mí Su… mi princesa, mi referente… mi niña preciosa que tanto me enseñas…”, dice el texto que acompañó de una foto de Prat.

Orozco y Prat llevaban tiempo separados pero ambos mantenían una excelente relación. La expareja trabajaba junta en Semillas de Silencio SL, una sociedad dedicada a la compraventa de muebles y otros accesorios del hogar.

La muerte de Susana Prat llegó cuando Orozco todavía se estaba recuperando del fallecimiento de Xavi Pérez, su gran amigo y productor durante 15 años, que había sufrido un infarto fulminante mientras trabajaba en el estudio de grabación. Orozco se enteró de la triste noticia sólo unos minutos antes de la final de La Voz Kids, durante la gala no pudo evitar llorar.

Los dos hijos de Antonio Orozco

Antonio Orozco es padre de dos hijos. Jan, el mayor, es fruto de su relación con Susana Prat. Nació en 2006 y ha heredado el talento de Orozco para la música. Tanto es así que, con tal solo 15 años, tiene una carrera prometedora como pianista, aunque también toca la batería y la guitarra. En junio de 2021, acompañó a su padre en el teclado cuando actuó en el Calafell Beach Festival. Además, son numerosas las veces que el joven ha mostrado su innegable talento a través de sus redes sociales.

Lo suyo no es solo la música, también muestra sus habilidades para el dibujo. Desde 2014 estudia cine, y en 2019 participó en el rodaje del corto Valiente, para la Catalonia Films School.

En una entrevista con Nuria Roca, Orozco habló sobre la relación que mantiene con su primogénito: “Se está convirtiendo en una grandísima persona y creo que el verdadero éxito de esta historia es que es buena gente y, sobre todo, muy humilde”.

Antonella es la pequeña del clan. Nació a finales de 2021 y Antonio Orozco la presentó al empezar 2022 a través de un largo mensaje en Instagram al que acompañó de una foto de la recién llegada.

“¡El año 2021 terminó con una gran alegría para nuestra familia!. Estamos muy felices por poder compartir con vosotros que hemos sido padres de una niña glotona, sanísima y hermosa que se llama Antonella. Gracias infinitas a todas las personas que nos han mostrado su cariño en este tiempo y sobre todo por el respeto a la intimidad de nuestra unidad familiar, GRACIAS INFINITAS”.

El artista escribió este mensaje en Instagram acompañándolo de una fotografía de a recién nacida.

Quién es la madre de Antonella Orozco

Poco después de publicar esta foto, Antonio Orozco habló por primera vez de su hija.. En su entrevista con Nuria Roca, el artista dio detalles sobre la llegada de su segunda hija. “Ha sido una alegría, para mí ahora es toda la inspiración, todo lo que uno necesita”.

El cantante confesó también que. pese a la experiencia previa como padres, sus miedos continúan: “Son muchas preocupaciones, muchas preguntas sin respuesta... Los niños tendrían que venir con un libro de instrucciones".

De lo que no habla es de la madre de su hija, cuya identidad continúa siendo todo un secreto. Cuando falleció Susana Prat, Antonio Orozco se volcó en cuerpo y alma en su hijo Jan. Nada se supo de su vida privada y la llegada de Antonella fue toda una sorpresa para sus seguidores.