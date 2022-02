¿Quién es Derby Motoreta Burrito Cachimba y cuáles son las canciones de la banda sonora de 'Las leyes de la frontera'?

Derby Motoreta's Burrito Kachimba podría conseguir este sábado el Goya a Mejor canción original por Las leyes de la frontera, el tema principal de la película homónima de Daniel Monzón.

La canción te lleva directo al cine quinqui de los 70, que homenajea el director en esta película inspirada en la la novela de Javier Cercas y que protagonizan Begoña Vargas, Chechu Salgado y Marcos Ruiz.

Este viaje al pasado cuenta con otras canciones, también compuestas por Derby Motoreta's Burrito Kachimba, que acompañan en la banda sonora a la citada Las leyes de la frontera. "Primero nos contactó Monzón para que hiciéramos el tema principal, le dijimos que sí y a la semana nos volvieron a decir que si nos animábamos con el resto de composiciones. Les volvimos a decir que sí y ahí empezó toda una vorágine de intercambio de ideas, guiones, músicas… Fue un auténtico partido de tenis de varios meses, hasta que ya nos juntamos todos en el estudio y terminamos de pulirlo. Ha sido un curro bastante tocho", contaba la banda sobre el proceso creativo en una entrevista el pasado septiembre.

En realidad los sevillanos no han compuesto toda la banda sonora. "Como canciones, digamos reales, nuestras hay tres: la principal, que tiene videoclip, y un par más que están diseccionadas para la película. Hay también una pieza más instrumental de unos 12 minutos que es lo más complejo que tuvimos que hacer y que se corresponde con una parte del clímax de la película y esa sí que está completa en el disco", explicaron en la misma entrevista.

Un homenaje al cine quinqui de los 70

Todo en Las leyes de la frontera evoca el cine quinqui de los 70. La película, basada en la novela de Javier Cercas, nos lleva a la Barcelona de 1978. Es la historia de Nacho Cañas, un estudiante introvertido y algo inadaptado de 17 años que tras conocer al Zarco y a Tere, dos jóvenes delincuentes del barrio chino, empieza a formar parte de la banda del Zarco. Eso le lleva a vivir una carrera imparable de robos y atracos que se prolongará durante todo el verano y que cambiará su vida para siempre.

La película nos devuelve el sonido característico de la época, que sonaba en películas como La estanquera de Vallecas, Colegas o Perros callejeros. No solo lo evoca la canción Las leyes de la frontera, también el tema Yo te encontraré, escrito por Lin Cortés para la película.

La espectacular banda sonora incluye clásicos como Te estoy amando locamente de Las Grecas, Get On Your Knees de Los Canarios, La Grifa de El Pelos, Let's All Chant de The Michael Zager Band, y Alameda's Blues de los Smash. ¡No te pierdas ninguna de estas canciones imprescindibles!

'Yo te encontraré' - Lin Cortés

'Te estoy amando locamente' - Las Grecas

'La grifa' - El Pelos

'Let's All Chant' - The Michael Zager Band

'Alameda's blues' - Smash

'Get on your knees' - Los Canarios

'Zentraminas y reinoles' - Derby Motoreta 's Burrito Kachimba

'Ginger Beach' - Derby Motoreta's Burrito Kachimba

'Gasolinera' - Derby Motoreta's Burrito Kachimba

'Ni Manolo ni Manola' - Derby Motoreta's Burrito Kachimba

'Todo el mundo al suelo' - Derby Motoreta's Burrito Kachimba