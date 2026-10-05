Horario de los conciertos de Oques Grasses en Barcelona: a qué hora abren las puertas y cuándo empieza

Oques Grasses se despide de 16 años de trayectoria con cuatro conciertos esta semana en el Estadi Olímpic Luis Companys. Los días 5, 7, 9 y 10 de octubre los fans de la banda catalana podrán disfrutar de conciertos únicos que pongan el broche final a una carrera con un gran fandom sólido.

Y qué mejor manera de hacerlo que con un estadio que acoge hasta 55.000 personas por noche. Para que no te pierdas ningún detalles de esta cita musical, te contamos a qué horas debes llegar al recinto barcelonés:

Fechas de los últimos cuatro conciertos de Oques Grasses

Lunes 5 de octubre de 2026

Miércoles 7 de octubre de 2026

Viernes 9 de octubre de 2026

Sábado 10 de octubre de 2026

Horarios de los conciertos de Oques Grasses

Los cuatro días de concierto tienen, en principio, los mismos horarios. Se recomienda llegar con antelación: