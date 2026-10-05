Horario de los conciertos de Oques Grasses en Barcelona: a qué hora abren las puertas y cuándo empieza
Tan solo quedan cuatro shows para ver a Oques Grasses en directo cantar temazos como SORT DE TU, La Gent Que Estimo o Elefants. Te contamos los horarios del os espectáculos de los días 5, 7, 9 y 10 de octubre.
Concierto de Oques Grasses en Barcelona: a qué hora empieza, cómo llegar al Estadi Olímpic, accesos y posible setlist
Oques Grasses se despide de 16 años de trayectoria con cuatro conciertos esta semana en el Estadi Olímpic Luis Companys. Los días 5, 7, 9 y 10 de octubre los fans de la banda catalana podrán disfrutar de conciertos únicos que pongan el broche final a una carrera con un gran fandom sólido.
Y qué mejor manera de hacerlo que con un estadio que acoge hasta 55.000 personas por noche. Para que no te pierdas ningún detalles de esta cita musical, te contamos a qué horas debes llegar al recinto barcelonés:
Fechas de los últimos cuatro conciertos de Oques Grasses
- Lunes 5 de octubre de 2026
- Miércoles 7 de octubre de 2026
- Viernes 9 de octubre de 2026
- Sábado 10 de octubre de 2026
Horarios de los conciertos de Oques Grasses
Los cuatro días de concierto tienen, en principio, los mismos horarios. Se recomienda llegar con antelación:
- Apertura de puertas: 17:30
- Inicio del concierto: 20:30