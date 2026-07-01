Ibai anuncia los artistas invitados a La Velada del Año 6

La Velada del Año se ha convertido en uno de los eventos más destacados del universo del streaming a nivel mundial, con el creador de contenido Ibai Llanos como anfitrión y organizado del evento en el que varias personalidades del mundo digital se enfrentan en combates de boxeo.

Una cita ineludible para los fans de estos streamers como Yo Soy Plex, IlloJuan, Roro o Marta Díaz, que disfrutarán de los enfrentamientos que se llevarán a cabo en el estadio La Cartuja de Sevilla el próximo 25 de julio.

Sin embargo, Ibai ha conseguido que esta celebración no solo se haya convertido en un espectáculo para los fans de los combatientes, sino en un verdadero festival de música en el que actúan algunos de los cantantes más destacados del momento.

Una tradición que ha tenido en ascuas a sus seguidores, ya que ha apurado hasta prácticamente el último momento para desvelar quiénes son los artistas invitados a La Velada del Año 6, anunciando que Yandel, Juanes, Lucho RK & La Pantera, Bad Gyal y Anuel AA formarán parte de los espectáculos del evento.

Aún así, el streamer vasco se ha guardado un as bajo la manga para dejar la incógnita acerca de nuevas incorporaciones al plantel, ya que ha indicado que "otros cinco sorpresa del 25 de julio" y que "algunos saldrán con los boxeadores a la salida y otros vendrán de sorpresa a Sevilla", por lo que aún queda margen para especular acerca de qué artistas actuarán ante el público de La Cartuja en La Velada del Año 6.