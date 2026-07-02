Polémica por el anuncio de Anuel AA para La Velada del Año VI: Ibai Llanos le da una segunda oportunidad

Este año, Ibai Llanos ha anunciado a los artistas confirmados de La Velada del Año VI con menos antelación respecto a las otras ediciones. Finalmente, el cartel lo conforman Yandel, Juanes, Lucho RK & La Pantera, Bad Gyal y Anuel AA, aunque habrá otros cinco artistas que actuarán por sorpresa a lo largo del evento.

Como es habitual, los nombres desvelados han desatado una gran oleada de comentarios en redes sociales. Algunos critican la selección, otros la aplauden, otros señalan que solo hay una mujer... pero la mayoría de mensajes están dirigidos al puertorriqueño Anuel AA, pues el reguetonero ya actuó en La Velada del Año IV.

Qué pasó entre Ibai Llanos y Anuel AA en 2024

El artista protagonizó el momento más incómodo de la edición de 2024, pues era el encargado de poner fin al evento con su actuación y llegó una hora y media tarde, lo que retrasó 15 minutos el show. "Me estoy volviendo loco", decía un Ibai Llanos muy nervioso durante la espera. Al final, Anuel AA salió, pero dijo que estaba "un poco enfermo" y solo cantó tres canciones donde su voz sonó muy descontrolada.

La polémica no quedó ahí, pues el cantante insultó en dos ocasiones a Ibai Llanos a través de las redes sociales llamándole "pescabicho". Sin embargo, ambos hicieron las paces en una charla: "El error fue de técnicos, en el stream y en vivo también. Tampoco llegué ninguna hora tarde. A Ibai le decían una cosa y a mí otra, mientras todo el show estaba corriendo en vivo... Fue una mierda pa' todo el mundo", explicó Anuel AA. Ahí mismo, el artista le pidió perdón al streamer.

Críticas por la presencia de Anuel AA en La Velada del Año VI

Dos años después de aquello, Ibai Llanos ha confirmado que el puertorriqueño es uno de los artistas de La Velada del Año VI, otorgándole así una segunda oportunidad. Pero muchos usuarios en redes sociales no confían en la profesionalidad del reguetonero. De hecho, a finales de 2025, Anuel AA celebró varios conciertos en España marcados por cancelaciones, retrasos e interrupciones abruptas.

"Anuel se rió de ti y de todos nosotros que pagamos la entrada, y lo vuelves a invitar. Orgullo ninguno", escribe @jou_trash en X. "El único que no podías repetir y vas y lo repites. Mira que te quiero y te apoyo siempre, pero qué vergüenza llevar a Anuel", comenta @daniggthiikgerj. Ambos mensajes acumulan más de 30.000 visualizaciones.

A todo esto, hay que sumarle que Anuel AA publicó el pasado 26 de junio la canción Las más bonitas son p#tas, cuyo título ha desatado una nueva polémica. Sea como fuere, Anuel AA tiene una segunda oportunidad y actuará en La Velada del Año VI el próximo sábado 25 de julio en La Cartuja de Sevilla.